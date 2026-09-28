Çocuk Terapisti Psikolog Pelin İnan, son dönemde çocukların okullara kesici alet veya silahla gitmesi gibi şiddet olaylarının gündeme gelmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. İnan, çocukların bu noktaya bir anda gelmediğini belirterek, davranış değişikliklerinin erken fark edilmesinin ve çocuklarla güvene dayalı iletişim kurulmasının önemine değindi.

Çocukların şiddete yönelmeden önce çevrelerine çeşitli sinyaller verebildiğini belirten İnan, ailelerin öncelikle çocuklardaki ani değişikliklere dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Psikolog İnan, daha önce neşeli ve arkadaş canlısı olan bir çocuğun içine kapanması ya da sakin bir çocuğun öfkeli ve tepkili davranmaya başlamasının takip edilmesi gereken değişimler arasında olduğunu ifade etti.

“ÇOCUĞUN İÇİNE KAPANMASI GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR”

Psikolog İnan, arkadaşlardan uzaklaşma, odadan çıkmama ve ders başarısında ani düşüş gibi değişikliklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Son dönemde çocukların şiddete yönelmesiyle ilgili çeşitli olaylara tanık oluyoruz. İlk bakışta 'Bu yaştaki bir çocuk nasıl böyle bir davranış sergileyebilir?' diye düşünülebiliyor. Ancak bir psikolog olarak şunu özellikle belirtmek isterim: Hiçbir çocuk bir anda bu noktaya gelmez. Şiddet içeren davranışlardan önce çocuklar çoğu zaman çevrelerine çeşitli sinyaller verir. Önemli olan bu sinyalleri zamanında fark edebilmektir.

Öncelikle çocuğun davranışlarındaki ani değişimlere dikkat etmek gerekir. Daha önce neşeli ve sosyal olan bir çocuğun içine kapanması, sakin bir çocuğun belirgin şekilde öfkeli hale gelmesi, arkadaşlarından uzaklaşması, odasından çıkmaması veya ders başarısında ani düşüş yaşaması göz ardı edilmemelidir. Bunun yanında çocuğun sosyal medyada takip ettiği içerikler, oynadığı oyunlar ve değişen ilgi alanları da takip edilmelidir.”

İnan, şiddet eğilimi gösteren çocuklarda yalnızlık ve değersizlik hissinin görülebildiğini belirterek, akran zorbalığına maruz kalma ve dışlanma gibi durumların çocukların yaşadığı sorunlar arasında yer alabildiğini söyledi.

“ÇOCUKLARA HESAP SORMAYIN, GÜVEN VEREREK YAKLAŞIN”

Şüphe duyulan durumlarda çocuklarla konuşma biçiminin önemli olduğunu belirten İnan, ailelerin sorgulayıcı ve suçlayıcı bir tutum yerine güven veren bir iletişim kurması gerektiğini ifade etti.

Ergenlik döneminde arkadaşlar tarafından dışlanma veya alay edilme gibi durumların çocuklar açısından önemli sorunlar olabileceğini belirten Psikolog Pelin İnan, “Çocuklara hesap sormayın, bu aradaki duvarı daha da kalınlaştırır. Onun yerine güven vererek yaklaşın, örneğin; ‘Son zamanlarda biraz durgun/öfkeli olduğunu fark ettim ve senin için endişeleniyorum. Seni üzen ya da kızdıran bir şeyler mi var? Ne olursa olsun yanındayım, beraber çözebiliriz.’ deyin. Ergenlik dönemindeki bir çocuk için arkadaşı tarafından dışlanmak veya alay edilmek dünyanın sonu gibidir.

'Aman canım büyütme, geçer.’ diyerek duygularını küçümsemeyin. Yaşadığı öfkeyi anladığınızı gösterin ama o öfkeyi şiddetle değil, konuşarak nasıl çözeceğini ona öğretin, son olarak; evet, evdeki tehlikeli aletleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutmak teknik bir zorunluluk. Ama asıl zorunluluk, çocukların kalbini ve zihnini o öfkeden korumak.” ifadelerine yer verdi.

İnan, şüphe duyulan durumlarda bunun yalnızca ergenlik dönemine bağlanmaması ve bir uzmandan ya da okulun rehberlik servisinden destek alınması gerektiğini söyledi.