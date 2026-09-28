SS Van Yeni Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde seçim heyecanı yaşandı. Gerçekleştirilen başkanlık seçiminde üç aday yarıştı. Oyların çoğunluğunu alan mevcut Başkan Muhittin Yıldızbaş, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Van’da 2026 yılı itibarıyla birçok oda ve kooperatifte seçim heyecanı yaşanırken, SS Van Yeni Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde de başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Van Oto Sanayi Sitesi Kooperatifi’nde üyeler, yeni dönemde görev yapacak başkanı ve yönetimini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Seçimde mevcut Başkan Muhittin Yıldızbaş, Osman Türkmen ve Battal Erdoğan, üyelerin karşısına çıktı.

626 OY KULLANILDI

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oyların sayımına geçildi. Sayım sonucunda 614 oy geçerli, 12 oy ise geçersiz sayıldı. Toplam 626 oy kullanıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Başkan Muhittin Yıldızbaş 259 oy alarak seçimi ilk sırada tamamladı. Osman Türkmen 235 oy, Battal Erdoğan ise 107 oy aldı.

YILDIZBAŞ GÜVEN TAZELEDİ

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Muhittin Yıldızbaş, SS Van Yeni Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde yeniden başkanlık görevine seçilmiş oldu.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan SS Van Yeni Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Muhittin Yıldızbaş, seçim sürecine katılan esnafa teşekkür etti. Yıldızbaş, “Seçim heyecanı yaşadık. Tüm üyelerimize teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemimiz hayırlı olsun.” dedi.

Muhittin Yıldızbaş başkanlığındaki SS Van Yeni Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU ASİL:

- Ahmet Kaya

- Cengiz Çiçekay

- Coşkun İçgüleç

- Abdullah Ebinç

- Arif Çalışkan

- Naif Çakır

YÖNETİM KURULU YEDEK:

- Ömer Eker

- Bahtiyar Koç

- Yalçın Tuğrul

- Yavuz Soycan

- Uğur Aydın

- Muzaffer Yıldırım

- Ferit Üstek

DENETLEME KURULU ASİL:

- Mehmet Nuri İpek

- Abdulkerim Dursun

- Salih Güner

DENETLEME KURULU YEDEK:

- Fırat Alkış

- Hakan Tandırcı

- Özhan Aydemir