Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2026 yılı ağustos ayına ilişkin Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin sınır kapılarının bağlı olduğu illere ve taşıt araçlarına göre dağılım verilerini açıkladı. Verilere göre ağustos ayında Van’a sınır kapıları üzerinden 105 bin 74 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti.

Van’a gelen yabancı ziyaretçilerin 102 bin 939’u kara yolunu, 2 bin 66’sı demir yolunu, 69’u ise hava yolunu kullandı. Van’ın Türkiye genelindeki yabancı ziyaretçi girişlerinden aldığı pay ise yüzde 1,51 olarak kaydedildi.

Van’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2025 yılının ağustos ayında 96 bin 554 olarak açıklanmıştı. Buna göre 2026 yılının aynı ayında Van’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 8,82 arttı.

Ulaşım türlerine göre karşılaştırıldığında, kara yoluyla gelen ziyaretçi sayısı 2025 Ağustos’ta 94 bin 591 iken 2026 Ağustos’ta 102 bin 939’a yükseldi, bu alanda yüzde 8,83 artış gerçekleşti.

Demir yoluyla gelen ziyaretçi sayısı 2025 Ağustos’ta bin 961 olurken, 2026 Ağustos’ta 2 bin 66 olarak kaydedildi, demir yoluyla girişlerde yüzde 5,35 artış yaşandı.

Hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 2025 Ağustos’ta 2 kişi, 2026 Ağustos’ta 69 kişi oldu, bu ulaşım türünde yüzde 3 bin 350 artış kaydedildi.

Van’ın Türkiye genelindeki payı da 2025 Ağustos’taki yüzde 1,39 seviyesinden 2026 Ağustos’ta yüzde 1,51’e yükseldi.

Türkiye genelinde ise 2026 yılı ağustos ayında 6 milyon 963 bin 65 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. 2025 yılının aynı ayında bu sayı 6 milyon 965 bin 343 olarak kaydedilmişti, buna göre Türkiye genelindeki yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 0,03 düşüş gerçekleşti.

2026 Ağustos verilerine göre yabancı ziyaretçi girişlerinde Antalya 2 milyon 523 bin 505 kişiyle ilk sırada yer aldı. Antalya’yı 1 milyon 929 bin 358 kişiyle İstanbul, 642 bin 849 kişiyle Muğla, 485 bin 468 kişiyle Edirne, 240 bin 212 kişiyle İzmir, 176 bin 898 kişiyle Artvin, 138 bin 610 kişiyle Aydın ve 117 bin 671 kişiyle Trabzon izledi, Van ise 105 bin 74 ziyaretçiyle 9’uncu sırada yer aldı.

2025 yılının ağustos ayında da ilk üç sırada Antalya, İstanbul ve Muğla bulunurken Van yine 9’uncu sırada yer almıştı. Van’ın ziyaretçi sayısının 96 bin 554’ten 105 bin 74’e çıkmasıyla birlikte Van’daki yabancı ziyaretçi girişlerinde yıllık bazda yüzde 8,82 artış gerçekleşti.

2026 Ağustos ayında yabancı ziyaretçi girişlerinin en fazla olduğu iller arasında Antalya’da 2 milyon 523 bin 505, İstanbul’da 1 milyon 929 bin 358, Muğla’da 642 bin 849, Edirne’de 485 bin 468, İzmir’de 240 bin 212, Artvin’de 176 bin 898, Aydın’da 138 bin 610 ve Trabzon’da 117 bin 671 ziyaretçi kaydedildi.

2025 Ağustos verileriyle karşılaştırıldığında Antalya’daki yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 1,90 azalırken, İstanbul’da yüzde 4,12, Artvin’de yüzde 4,44 ve Trabzon’da yüzde 4,47 artış gerçekleşti. Muğla’da yüzde 3,22, Edirne’de yüzde 7,80, İzmir’de yüzde 2,94 ve Aydın’da yüzde 16 düşüş kaydedildi.