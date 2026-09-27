AK Parti Van Gençlik Kolları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen GölFest, Van Gebze Su Sporları Merkezi’nde devam ediyor. Gençlik, spor, yetenek, rekabet ve eğlence temalarıyla düzenlenen festival kapsamında bugün çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Van Gölü manzarasında düzenlenen GölFest’in ikinci gün programında spor ve gençlik etkinliklerinin yanı sıra müzik programı da yer alacak, festival kapsamında bugün Sinan Akçıl konser verecek.

Van Gebze Su Sporları Merkezi’nde düzenlenecek konser saat 17.00’de başlayacak. Sinan Akçıl, festival kapsamında Van’da sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirecek.

İki gün olarak planlanan GölFest kapsamında gençlere yönelik farklı etkinlik, yarışma ve aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Festival programı bugün düzenlenecek etkinliklerin ardından sona erecek.