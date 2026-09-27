VEDAŞ tarafından yapılacak olan çalışmalar kapsamında bugün Van’ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş, Gürpınar ve Bahçesaray ilçelerine bağlı bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi olacak.

Planlı bir şekilde yapılacak olan kesintilerin ardından yapılacak çalışmaların tamamlanması ile birlikte yeniden enerji verilecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan mahalle ve sokaklar;

İPEKYOLU

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Erçek Mahallesine Bağlı Selvi, Kanarya, Evrim, Mustafa Kemal Paşa Sokakları, Ilıkaynak, Aşağıgölalan, Yukarıgölalan, Ağzıkara, Dibekli, Yatıksırt, Yukargüneyce ve Aşağı Güneyce Mahallelerinde planlı çalışma nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dönemeç Mahallesinde planlı çalışma nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Satıbey, Yemlice, Akçaören, Koçköy, Dilimli, Adıgüzel, Akçift, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Ermişler, Gedikbulak, Karaağaç ve Sağlamtaş Mahallelerinde planlı çalışma nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ

09.00 – 17.00 saatleri arasında; 1250. Sokak Alkanat Mahallesi, Vanyolu Mahallesine Bağlı Vanyolubulvarı, 245.Sokak, Adnan Menderes Mahallesine Bağlı Adnan Menderes Sokak, Haydar Mahallesi ve Aşağı Kozluca Mahallelerinde planlı çalışma nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akdoğu, Alnıak, Arındı, Bağrıyanık, Beşbudak, Bölmeçalı, Bozyiğit, Bükeç, Çatakdibi, Çepkenli, Cevizalan, Çörekli, Cumhuriyet, Dağseven, Değirmendüzü, Dikbıyık, Dolaylı, Doluçıkın, Erkaldı, Geçerli, Geziyurt, Giyimli, Gölardı, Güleçler, Günbaşı, Hacıköy, Hamurkesen, Hoşap, I Şıkpınar, Kalkanlı, Kapçık, Karakoç, Kılıçtutan, Kırkgeçit, Koçgüden, Kuşdağı, Mollahüseyin, Murataldı, Oğuldamı, Ongun, Örmeli, Ortaköy, Öveçli, Özlüce, Parmakkapı, Sapakonak, Savacık, Sevindik, Sıcaksu, Taşdöndüren, Taşlıyazı, Tepegören, Topçudeğirmeni, Topsakal, Topyıldız, Tutak, Tutmaç, Üçdoğan, Üçgen, Uzungedik, Yalınca, Yaramış, Yatağan, Yedisalkım, Yolaşan, Yoldüştü, Yurtbaşı Mahallleri Edremıt İlçesine Bağlı Çayırbaşı, Çiçekli, Dönemeç, Gölkaşı, Kıyıcak, Köklü ve Köprüler Mahallelerinde planlı çalışma nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akyayla, Altıntas, Bağcılar, Cevizlibelen, Çömlekçi, Güneyyamaç, Kartal, Paşaköy, Yaşlıkavak ve Yaylakonak Mahallelerinde planlı çalışma nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.