Van’da Eylül ayının son haftası aralıklarla yağışlı geçecek. Ekim ayının ilk gününde de yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahmini verilere göre Van’da 28 Eylül pazartesi ve 29 Eylül Salı günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 30 Eylül Çarşamba günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenen Van’da 1 Ekim Perşembe günü yeniden gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.

İşte Van’da beklenen 5 günlük tahmini hava durumu;

İPEKYOLU:

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

TUŞBA:

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

EDREMİT:

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAHÇESARAY:

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAŞKALE:

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇALDIRAN:

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇATAK:

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ERCİŞ:

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GEVAŞ:

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜRPINAR:

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

MURADİYE:

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÖZALP:

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

SARAY:

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı