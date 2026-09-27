Van’da Eylül ayının son haftası aralıklarla yağışlı geçecek. Ekim ayının ilk gününde de yağmur bekleniyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahmini verilere göre Van’da 28 Eylül pazartesi ve 29 Eylül Salı günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 30 Eylül Çarşamba günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenen Van’da 1 Ekim Perşembe günü yeniden gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.
İşte Van’da beklenen 5 günlük tahmini hava durumu;
İPEKYOLU:
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
TUŞBA:
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
EDREMİT:
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAHÇESARAY:
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAŞKALE:
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇALDIRAN:
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇATAK:
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ERCİŞ:
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GEVAŞ:
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜRPINAR:
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
MURADİYE:
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÖZALP:
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
SARAY:
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı