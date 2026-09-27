Van’da sahil yolu çalışmaları hızla devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sahil yolunda devam eden çalışmaları bir kez daha yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile birlikte yapımı devam eden Sahil Yolunda incelemelerde bulundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı, yaptığı açıklamada; “Sahil Yolunun İpekyolu-Üniversite bölümü olan 20 kilometrelik kısmı tamamlandı. Üniversiteden de Çitören-Ayanis bölgesindeki 30 kilometrelik yolda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu yıl çalışmalar tamamlandığında ilimiz 50 kilometre sahil yoluna kavuşmuş olacak. Gelecek yıl Ayanis, Amik bölgesinden geçecek sahil yolunu Erciş yoluna bağlayacağız. Böylece sahil yolumuz 65 kilometre olacak. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.