DAKA 2026 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem kapsamında desteklenen projeye ilişkin sözleşme, DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay ile Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz tarafından imzalandı.

Sözleşmenin imzalanmasıyla uygulama aşamasına geçen proje kapsamında Van, Bitlis ve Hakkâri’de aktif olarak görev yapan 50 basın mensubuna İHA/drone mevzuatı, uçuş güvenliği ve uygulamalı havadan çekim teknikleri konularında eğitim verilmesi planlanıyor.

BÖLGE BASINININ TEKNİK KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLECEK

“Bölge Basınına Drone Eğitimi ile Kapasite Geliştirme Programı” ile basın mensuplarının hızla gelişen habercilik teknolojilerine uyumlarının desteklenmesi; drone teknolojilerini haber, fotoğraf ve görüntü üretiminde etkin, güvenli ve mevzuata uygun biçimde kullanabilmelerine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projenin aynı zamanda Van, Bitlis ve Hakkâri’nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerinin nitelikli görsel içeriklerle daha geniş kitlelere aktarılmasına ve bölgenin tanıtım kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Sözleşme kapsamında faaliyetin 4 günlük bir eğitim programı olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Eğitim hizmetini verecek yüklenicinin belirlenmesine ilişkin işlemler DAKA tarafından yürütülecek; eğitim takvimi ve uygulamaya ilişkin ayrıntılar yapılacak koordinasyonun ardından kesinleşecek.

ZİYARETTEN İŞBİRLİĞİNE

Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz’ün göreve başlamasının ardından DAKA’ya gerçekleştirdiği ilk resmî ziyarette Genel Sekreter Mehmet Emin Çakay ile yapılan görüşmede, bölgesel iş birliği imkânlarının yanı sıra yerel basının mesleki ve teknik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alınmıştı.

Bu temasların ardından hazırlanan projenin başvuru süreci 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanarak proje dosyası DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay’a teslim edildi.

DAKA tarafından yapılan değerlendirme sonucunda TRB2/26/TD/0008 referans numaralı proje, 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte iki kurum arasında yerel basının mesleki kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yürütülen iş birliği uygulama aşamasına taşındı.

TOKGÖZ: “BÖLGE BASINIMIZIN TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, sözleşmenin imzalanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Sözleşmemizi imzalayarak uygulama sürecine geçtiğimiz projemizle Van, Bitlis ve Hakkâri’de görev yapan 50 meslektaşımızın yeni nesil habercilik teknolojilerinden daha etkin yararlanmasını hedefliyoruz. Drone teknolojisinin doğru, güvenli ve etkin kullanımına yönelik kazanılacak bilgi ve uygulama deneyiminin hem bölge basınımızın teknik kapasitesine hem de bölgemizin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerinin nitelikli görsel içeriklerle daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Projemize verdikleri destek ve iş birliği dolayısıyla DAKA Genel Sekreteri Sayın Mehmet Emin Çakay’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

SIRADA EĞİTİM SÜRECİ VAR

Sözleşmenin imzalanmasının ardından eğitim hizmetini gerçekleştirecek yüklenicinin belirlenmesine ilişkin süreç DAKA tarafından yürütülecek. Projenin uygulama takvimi de teknik destek talebi ve hizmet alımı süreci doğrultusunda DAKA ile Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürlüğü arasında gerçekleştirilecek koordinasyonla belirlenecek.

Eğitim takvimi ve katılımcı sürecine ilişkin ayrıntıların kesinleşmesinin ardından Van, Bitlis ve Hakkâri’de görev yapan basın mensuplarına yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılacak.