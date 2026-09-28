Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar kış hazırlıklarına başlarken, kombi ve petek bakımı yapan ustaların da mesaisi yoğunlaştı. Isınma sezonu öncesinde cihazlarının bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar, teknik servislerden randevu almaya başladı. Önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması beklenirken, ustalar son dakikaya bırakılan bakımların hem vatandaş hem de servisler açısından çeşitli mağduriyetlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

"Bakımların zamanında yaptırılması daha avantajlı oluyor"

İHA muhabirine konuşan kombi bakım ustası Muhammed Cihad Ebinç, vatandaşın genellikle işlerini son günlere bıraktığını hatırlattı. Ebinç, "Memleketimizin insanı genelde son noktaya bırakmaya alışkın. Yoğunluktan dolayı bakımları son ana bırakıyorlar. Biz de bir an önce bir adresi tamamlayıp diğer söz verdiğimiz adrese yetişmek için ister istemez acele ediyoruz. Bu nedenle bakımların zamanında yaptırılması daha avantajlı oluyor. Hem rahat rahat bir temizlik yapıyoruz hem de parça konusunda sıkışıklık yaşamıyoruz.

Bazen bir parça eksik oluyor, bulunamıyor veya temin edilemiyor. Sipariş geçme noktasında zaman kaybetmemek adına bakımın önceden yaptırılması daha avantajlı bir durum oluyor. Böylece müşteri de mağdur olmamış oluyor. Bir de işleri rahat yaptığımız zaman daha özenli çalışıyoruz. Yoğunlukta ise bir an önce işi tamamlayıp daha önce söz verdiğimiz veya sonraki randevulara yetişebilmek için acele ediyoruz. Bu sefer iş hızlı olmuş oluyor, biraz aceleye gelmiş oluyor" dedi.

"Petek temizliğinde makine kullanıyoruz"

Kombi bakımı ve petek temizliği yoğunluklarının başladığını dile getiren Ebinç, "Makinalı ve kimyasallı temizliklerimiz var. Bunlar bazı yerlerde kullanılıyor, bazı yerlerde kullanılmıyor. Her kimyasalın petek temizliğinde kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Petek temizliğinde makine kullanıyoruz. Gerek kombinin altından gerekse banyodan bağlayarak sistemdeki bütün kiri temizleyip tahliye ediyoruz. Kombide ise yaz boyunca sıcak su çalıştığı için kireçlenme temizliği yapılıyor. Yoğuşma temizliği, sifon temizliği, fan yaprakçığı temizliği gibi birkaç farklı bakım işlemi var" diye konuştu.

"Van'ımızın kireci aşırı sert"

Van’ın iklim şartları ve suyun kireç oranı nedeniyle kombilerin düzenli bakımının önem taşıdığını ifade eden Ebinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde periyodik bakım iki yılda bir yapılır ama biz özellikle kombiler için her yıl bakım ve temizlik yapılmasını mutlaka tavsiye ediyoruz. Çünkü Van'ımızın kireci aşırı sert. Kuruma yaptığında bu sefer temizlenmiyor ve parça değişikliğine gidiliyor. Bu da müşteri açısından hem yüksek bir maliyet oluşturuyor hem de cihazın yıpranmasına neden oluyor."