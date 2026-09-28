Van Gölü Havzası’nın doğal, tarihî ve kültürel değerlerini tanıtmak ve doğa turizmine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 27 Eylül 2026 Pazar günü Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyünde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Vangölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Running Club iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe 60 doğasever katıldı.

Katılımcılar, yaklaşık 9 kilometrelik parkur boyunca Van Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde yürüyerek İncekaya Krateri’nin doğal güzelliklerini keşfetti. Bölgedeki tarihî kale kalıntıları ve kaya oyma mağara evler de etkinliğin dikkat çeken noktaları arasında yer aldı.

Etkinlik sırasında basına açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Ata Özel, Van Gölü Havzası’nın doğal ve kültürel mirasının korunması ve turizme kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Özel, İncekaya bölgesinin sahip olduğu eşsiz doğal güzellikler, tarihî kale kalıntıları ve mağara evlerle önemli bir turizm potansiyeli taşıdığını belirterek, bu alanların bilimsel olarak araştırılması, korunması ve tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Van Gölü Havzası’nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, binlerce yıllık tarihî ve kültürel geçmişiyle de önemli bir coğrafya olduğunu ifade eden Özel, bu tür farkındalık etkinlikleriyle bölgenin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılmasını amaçladıklarını belirtti.

Tatvan Running Club Başkanı Onur Uçak ise düzenledikleri etkinliklerde spor, tarih ve doğayı bir araya getirmeye önem verdiklerini belirtti. Uçak, doğa yürüyüşlerinin sağlıklı yaşamı teşvik etmenin yanı sıra katılımcıların yaşadıkları coğrafyayı tanımalarına, tarihî ve doğal güzellikleri keşfetmelerine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Van Gölü Havzası’nın doğa sporları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Uçak, bu tür organizasyonlarla hem spor kültürünü yaygınlaştırmayı hem de bölgenin turizm potansiyelinin tanıtılmasına katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

İncekaya bölgesi, Van Gölü’ne hâkim konumu, etkileyici doğal yapısı, tarihî kalıntıları ve mağara evleriyle doğa ve kültür turizmi açısından önemli fırsatlar sunuyor. Etkinlikte, bölgenin bilimsel çalışmalarla daha kapsamlı biçimde araştırılması, tarihî ve doğal değerlerinin korunması ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla tanıtılması gerektiği vurgulandı.

Vangölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Running Club, Van Gölü Havzası’nın doğal ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla ortak etkinliklerini sürdüreceklerini belirtti. 60 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Van Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde çekilen hatıra fotoğraflarıyla tamamlandı.