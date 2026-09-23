Hatay’dan özel araçlarıyla kente gelen bir doğaseverin yarış atlarıyla Cilo ve Sat dağlarının yüksek rakımlı rotalarında gezme talebi, kulüp üyelerine bugüne kadar yürüyerek keşfettikleri coğrafyayı at sırtında deneyimleme fırsatı sundu. YEKDASDER Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, Hakkâri ve Yüksekova’nın doğal, kültürel ve coğrafi güzelliklerini sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere tanıttıklarını söyledi.

Amaçlarının sadece estetik görüntüler paylaşmak olmadığını belirten Aykut, "Bölgemizin sahip olduğu değerleri insanlara ulaştırmak ve Hakkâri’nin doğasını yerinde görmeleri için bir kapı aralamak istiyoruz. Sosyal medya paylaşımlarımız sayesinde Türkiye’nin farklı şehirlerinden vatandaşlarımız bizimle iletişime geçiyor. Bu hikâye de aslında böyle başladı" dedi.

Hatay’dan gelen bir vatandaşın kendi aracıyla yarış atlarını Hakkari’ye getirerek yüksek rakımlı bölgelerde gezmek istediğini aktaran Aykut, teklifi kulüp olarak büyük bir memnuniyetle kabul ettiklerini dile getirdi. Bölgede daha önce doğa yürüyüşleri, trekking ve hiking alanında birçok çalışma yaptıklarını hatırlatan Aykut, yüksek rakımlı Cilo ve Sat dağlarında yarış atlarıyla ilk kez böyle bir deneyim yaşadıklarını kaydetti.

"Üç günde üç farklı rota keşfedildi"

Sıra dışı keşif turunun ilk gününde rota Cilo-Sat dağları ve Sat Gölleri olarak belirlendi. Atları bölgeye çıkaran ekip, yüksek rakımda ilk sürüşü burada gerçekleştirdi. Yıllardır yürüyerek keşfettikleri coğrafyayı bu kez at sırtında deneyimlemenin kendileri için bambaşka bir his olduğunu belirten Aykut, ikinci gün rotayı Berçelan Yaylası ve çevresindeki yüksek rakımlı göllere çevirdiklerini ifade etti.

Yaylalar ve göller bölgesinde ilerlerken bölgenin geleneksel yaşamının ayrılmaz bir parçası olan Koçerlerle karşılaştıklarını anlatan Aykut, "Koçerlerle birlikte oturup sohbet etme, onların yaşamını yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Üçüncü gün ise Cennet-Cehennem Vadisi rotasına yöneldik. Atlarla vadi içerisinde ilerleyerek buzulların bulunduğu yüksek kesimlere kadar çıktık. Üç gün boyunca birbirinden farklı üç yüksek rakımlı rotayı atlarla keşfetmiş olduk" dedi.

"Aynı coğrafyaya farklı bir gözle bakmak"

Daha önce hep yürüyerek keşfettikleri rotaları bu kez atlarla geçmenin aynı coğrafyaya farklı bir gözle bakmalarını sağladığını vurgulayan Aykut, bu faaliyetin sadece bir at gezisi olmadığının altını çizdi. Aykut, etkinliğin bölge tanıtımına sunduğu katkıyı şu sözlerle özetledi:

"Bu aynı zamanda Hakkâri ve Yüksekova’nın yüksek rakımlı coğrafyasını, yaylalarını, göllerini, buzullarını ve geleneksel yaşamını farklı bir şekilde tanıtma fırsatıydı. Hatay’dan gelen misafirimizin yarış atlarıyla bölgeyi deneyimlemesi de bunun güzel bir örneği oldu. Hakkâri’nin ve Yüksekova’nın keşfedilmeyi bekleyen çok fazla noktası var. İnsanların buraya gelip bu coğrafyayı kendi gözleriyle görmesini, doğayla ve bölgenin insanlarıyla tanışmasını istiyoruz."

Üç günün sonunda geriye unutulmaz anılar ve eşsiz kareler kaldığını belirten Aykut, Cilo, Sat, Berçelan ve Cennet-Cehennem vadilerini at sırtında gezmenin kulüp üyeleri için de ayrı bir hatıra olduğunu sözlerine ekledi.