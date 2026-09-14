Vangölü Aktivistleri ve Tatvan Running Club, Bitlis'in tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması ve korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yaklaşık 20 bisikletlinin katıldığı etkinlikte, Bitlis'in tarihi ve kültürel değerleri ziyaret edilerek hem sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımına hem de kentin sahip olduğu değerlerin korunmasına dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında bisikletliler, geçmişten günümüze Bitlis'in hafızasında önemli bir yere sahip olan Deliklitaş'ta bir araya geldi. Geçmişte yolun kaya kütlesinin içerisinden geçtiği özgün görünümüyle bölgenin en dikkat çekici noktalarından biri olan Deliklitaş'ın eski fotoğrafları ile bugünkü durumu değerlendirilerek alanın yeniden gündeme taşınması istendi.

Etkinliğe katılan Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Deliklitaş ve çevresinin tarihi hakkında katılımcılara yerinde bilgiler verdi.

Demirtaş'ın anlatımıyla katılımcılar bölgenin geçmişi, ulaşım açısından taşıdığı önem ve Deliklitaş'ın Bitlis'in toplumsal hafızasındaki yeri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Tarihin yalnızca yazılı kaynaklardan değil, şehirlerin yollarından, yapılarından ve insanların hafızasında yaşayan mekânlardan da okunabileceğine dikkat çekildi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel ise alanın Bitlis açısından önemli bir kent hafızası değeri olduğunu belirterek, Deliklitaş'ın geçmişteki karakteristik görünümünü yeniden hatırlatacak bir restorasyon ve ihya çalışmasının değerlendirilmesini talep etti. Özel, "Deliklitaş, yıllarca bu yolu kullanan insanların hafızasında yer etmiş, Bitlis ile özdeşleşmiş önemli bir değerdir. Bugün burada bulunmamızın amacı geçmişe özlem duymaktan öte kentimizin hafızasında yer edinmiş bir değeri yeniden gündeme taşımaktır. Yetkili kurumlarımızın, üniversitemizin ve konunun uzmanlarının katkısıyla mevcut yol güvenliği ve doğal yapı da dikkate alınarak Deliklitaş'ın eski görünümünü yansıtacak bir restorasyon ve ihya projesinin bilimsel olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Özel, yapılabilecek çalışmanın yalnızca görsel bir düzenleme olarak düşünülmemesi gerektiğini belirterek, Deliklitaş'ın çevresinin düzenlenmesi, eski fotoğraflarının ve tarihinin anlatıldığı bir tanıtım alanının oluşturulması ve noktanın Bitlis'in kültür ve turizm rotalarından biri hâline getirilmesinin de değerlendirilebileceğini ifade etti.

Etkinlikte, Bitlis'in sahip olduğu tarihi ve doğal değerlerin korunmasının yanı sıra bu değerlerin genç kuşaklara aktarılmasının önemine de vurgu yapıldı.

Vangölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Running Club tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Deliklitaş'ta çekilen toplu fotoğraflar ve yapılan açıklamaların ardından sona erdi.