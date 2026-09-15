Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korku dolu anlar!

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Gün batımının ardından gökyüzünde beliren ince hilal, parlaklığıyla dikkat çeken Venüs ile aynı bölgede buluştu. Kentin farklı noktalarından görülebilen gökyüzü buluşması, doğa ve gökyüzü fotoğrafçılarına da güzel görüntüler sundu.

Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan kartpostallık görüntü vatandaşların ilgisini çekti. Güneşin batışının ardından berrak gökyüzünde beliren hilal şeklindeki ay ile parlaklığıyla dikkat çeken Venüs gezegeninin yakınlaşması, kentte seyirlik bir manzara oluşturdu.

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