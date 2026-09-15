Van’da gündüz sıcaklığı ile gece serinliği arasındaki derece farkı dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde 25 – 26 derecelerde seyreden hava sıcaklığı Van’da gece saatlerinden sonra en düşük 9 – 10 derecelere kadar düşüyor.

Meteorolojik verilere göre Van’da önümüzdeki 5 gün de benzer havalar kendini gösterecek. Gündüz saatlerinde ortalama 25 derece olarak ölçülecek sıcaklıklar gece saatlerinden sonra en düşük 10 derecelere kadar düşecek. Meteorolojik tahminlere göre Van merkez ilçeler ile bazı ilçelerde Perşembe günü yer yer sağanak yağış görülecek.

Van’da önümüzdeki 5 gün için beklenen hava durumu, en yüksek ve en düşük sıcaklıklar şu şekilde;

İPEKYOLU:

15 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 26

16 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 11 / 26

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu 10 / 25

18 Eylül Cuma: Yer yer sağanak yağışlı 9 / 25

19 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu 10 / 24

TUŞBA:

15 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 26

16 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 11 / 26

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu 10 / 25

18 Eylül Cuma: Yer yer sağanak yağışlı 9 / 25

19 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu 10 / 24

EDREMİT:

15 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 26

16 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 11 / 26

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu 10 / 25

18 Eylül Cuma: Yer yer sağanak yağışlı 9 / 25

19 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu 10 / 24

BAHÇESARAY:

15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu 11 / 28

16 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 10 / 29

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu 9 / 28

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 10 / 28

19 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 10 / 28

BAŞKALE:

15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu 10 / 24

16 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 10 / 25

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu 9 / 24

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 9 / 23

19 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 10 / 24

ÇALDIRAN:

15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu 7 / 24

16 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 6 / 25

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu 7 / 23

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 5 / 22

19 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 6 / 24

ÇATAK:

15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu 9 / 30

16 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 9 / 30

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu 7 / 29

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 8 / 29

19 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 8 / 28

ERCİŞ:

15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu 9 / 27

16 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 10 / 26

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu 9 / 26

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 9 / 25

19 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 8 / 25

GEVAŞ:

15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu 11 / 25

16 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 10 / 26

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu 8 / 24

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 9 / 25

19 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 9 / 24

GÜRPINAR:

15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu 10 / 29

16 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 10 / 28

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu 8 / 28

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 8 / 27

19 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 9 / 27

MURADİYE:

15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu 13 / 27

16 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 12 / 26

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu 12 / 25

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 11 / 25

19 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 12 / 26

ÖZALP:

15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu 7 / 26

16 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 7 / 25

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu 6 / 25

18 Eylül Cuma: Yer yer sağanak yağışlı 5 / 24

19 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 6 / 25

SARAY:

15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu 9 / 25

16 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 10 / 24

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu 9 / 25

18 Eylül Cuma: Yer yer sağanak yağışlı 8 / 23

19 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 9 / 2