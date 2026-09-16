Hakkâri Valiliği Toplantı Salonu’nda, Vali İbrahim Taşyapan başkanlığında ‘Sahipsiz Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda, sahipsiz hayvanlara yönelik kent genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, alınması gereken tedbirler ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantının sonunda Vali İbrahim Taşyapan, katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Program kapsamında ayrıca İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Bayram Sağır ile Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Yüksel Temel başkanlığında Mülkiye Müfettişliği İstişare Toplantısı düzenlendi.

Vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye temsilcileri ve ilgili kurumların katıldığı toplantıda, sokak hayvanlarının mevcut durumu ele alındı. Toplantıda sahipsiz hayvanlarla ilgili sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirilirken, ilerleyen süreçte uygulanabilecek çalışmalar ve atılacak adımlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.