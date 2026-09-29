Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Muhtemel Eğitim Süresi (MES) verileri yayımlandı. Verilere göre Van’da ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 15,2 yıl oldu. Van’da bu süre erkeklerde 14,9 yıl, kadınlarda ise 15,5 yıl olarak hesaplandı.

Van’ın muhtemel eğitim süresi 2024 yılında 15,4 yıl olarak kaydedilmişti. Aynı dönemde erkeklerde 15,2 yıl, kadınlarda ise 15,7 yıl olan MES, 2025 yılında toplamda 15,2 yıla geriledi.

2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde muhtemel eğitim süresi 16,8 yıl oldu. Türkiye’de erkeklerde bu süre 16,3 yıl, kadınlarda ise 17,2 yıl olarak hesaplandı. İl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 18,6 yıl ile Bayburt ve Karabük’te gerçekleşirken, bu illeri 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli takip etti. Muhtemel eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 13,8 yıl ile Şanlıurfa oldu. Şırnak 14,1 yıl, Muş 14,3 yıl, Ağrı 14,6 yıl, Hakkari 15 yıl, Mardin 15,1 yıl ve Van 15,2 yıl ile en düşük değerlere sahip iller arasında yer aldı.

Bu sıralamaya göre Van, 81 il içerisinde muhtemel eğitim süresi en düşük 7’nci il oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin 2025 yılı muhtemel eğitim sürelerine bakıldığında ise Erzincan 18,2 yıl, Erzurum 17,3 yıl, Ağrı 14,6 yıl, Ardahan 17 yıl, Iğdır 16 yıl, Kars 15,8 yıl, Bingöl 16,8 yıl, Elazığ 17,6 yıl, Malatya 17,9 yıl, Tunceli 18,3 yıl, Bitlis 15,5 yıl, Hakkari 15 yıl, Muş 14,3 yıl ve Van 15,2 yıl olarak kaydedildi. Buna göre Van, bölgedeki 14 il arasında muhtemel eğitim süresi en düşük 4’üncü il oldu.

TÜİK’e göre Muhtemel Eğitim Süresi, eğitim hayatına başlayan bir bireyin eğitimde geçirmesi beklenen toplam örgün eğitim süresini ifade ediyor. Gösterge, teorik eğitim sürelerinin yanı sıra eğitim sistemindeki fiili kayıt sayılarını esas alıyor ve mevcut eğitim katılım dinamikleri doğrultusunda beklenen eğitimde kalma süresini yansıtıyor.

Türkiye genelinde 2025 yılında ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 16,8 yıl olarak hesaplanırken, ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,6 yıl oldu. MES, 2024 yılına göre Türkiye genelinde yüzde 2,4 azaldı.