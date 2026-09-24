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Program, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlere başarı getirmesi temennileriyle sona erdi.

Programda öğrenciler şiirler okurken, Koçari, Kaşık ve Taco Taco gösterileri ile "Yaşasın Okullar Başlıyor" adlı gösteri sahnelendi. Öğrencilerin gösterileri katılımcılardan ilgi gördü.

Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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