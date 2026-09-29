Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Van Gölü Sahil Yolu Projesi’nde çalışmalar son hızla devam ediyor. Bu yıl tamamlanması planlanan 30 kilometrelik kısımla birlikte 50 kilometrelik kesintisiz sahil yolu tamamlanacak. Önümüzdeki yıl yapılacak olan Ayanis- Amik bölgesindeki çalışmalarla birlikte Erciş Yolu’na bağlanacak olan Van Gölü Sahil Yolu, 65 kilometreye tamamlanacak.

220 İŞ MAKİNESİ VE 270 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda projenin önemli bir bölümü belediyenin kendi iş gücü ve imkânlarıyla gerçekleştirilirken, 30 metre genişliğinde ve yüksek ulaşım standartlarına sahip olan yolda, ekipler bir yandan ham yol, yarma dolgu, stabilize gibi çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Plentmiks Temel (PMT) ve sıcak asfalt serimine devam ediyor. 220 iş makinesi ve kamyon ile 270 personelden oluşan dev bir ekibin çalıştığı yolda yoğun bir mesai harcanıyor.

SAHİL YOLU 65 KİLOMETRE OLACAK

Van Büyükşehir Belediyesi’nin mega projeleri arasında yer alan Van Gölü Sahil Yolu, Edremit Uygulama Oteli ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki 20 kilometrelik bölümü daha önce tamamlanarak ulaşıma açılırken, Projenin Van YYÜ-Çitören, Çitören- Mollakasım ve Mollakasım- Ayanis arasındaki etaplarının da sezon sonuna kadar bitirilerek yolun 50 kilometrelik kısmı hizmete açılması planlanıyor. Van Gölü Sahil Yolu Projesinde önümüzdeki yıl Ayanis- Amik güzergahı da yapılarak, Erciş Yolu’na bağlanacak ve yol toplamda 65 kilometreye tamamlanacak.