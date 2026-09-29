Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Turgutlu'da meydana gelen olaydan etkilenen çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletirken, tedavileri devam eden 3 kişiye ise acil şifalar diledi. Ayrıca Erdoğan, Osmaniye'de hayatını kaybeden öğretmene Allah'tan rahmet diledi. Yoğun bir mesaiyle ülkeye ve millete aşkla hizmet etmeyi sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, yurt içinde toplu açılış törenleri, yurt dışında ise uluslararası toplantılarla Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Eylül'de ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettiklerini hatırlatarak, "3 yıl önce Belçika'da ulaştığımız zaferi bu kez kendi evimizde hem de muhteşem bir geri dönüşle tekrarlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha gönülden tebrik ediyorum.

Aynı şekilde 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan milli boksörümüz Buse Nas Sürmeneli'yi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Elde ettikleri önemli başarılarla milli sporcularımız 86 milyonun göğsünü kabartırken, biz de 81 ilimizin geleceğini eserlerle, yatırımlarla, projelerle aydınlatmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Milletin kendilerine yüklediği emanetin her anlarını ve her günlerini Türkiye için seferber etmelerini zorunlu kıldığını dile getiren Erdoğan, bu emanetin hakkını en güzel şekilde vermenin gayretinde olduklarını söyledi.

"10 milyar lirayı aşan eser ve yatırımların Rize'mize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Eylül'de hem inşası tamamlanan yatırımların açılışını yapmak hem de yeni eserlerin temellerini atmak üzere Rize'ye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "TOKİ konutlarımızdan millet bahçelerimize, yeni iş yerlerinden okul ve öğrenci yurtlarına, kültür ve sanat merkezlerinden ve spor tesislerine tam 26 projemizi Rizeli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kısa süre içerisinde nihayete erecek 3 yeni yatırımın da temellerini attık. Toplam değeri 10 milyar lirayı aşan bu eser ve yatırımların Rize'mize ve ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"234 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Samsun Şehir Hastanemiz şehrimize hizmet edecek"

Başkan Erdoğan, 13 Eylül'de ise Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere Samsun'a ziyaret gerçekleştirdiklerine değinerek, "234 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Samsun Şehir Hastanemiz, bin 458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, son teknolojiye sahip 40 ameliyathanesi, 320 poliklinikle şehrimize hizmet verecek. Toplam 17 milyar liralık bu muazzam yatırımın Samsun'umuz, bölgemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"‘Muhalefetin 'buraya uçak inmez' dediği İstanbul Havalimanımız açıldığı ilk günden bu yana rekora doymuyor"

İstanbul'a 18 Eylül'de yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadıklarını söyleyen Erdoğan, "‘Muhalefetin 'buraya uçak inmez' dediği İstanbul Havalimanımız açıldığı ilk günden bu yana rekora doymuyor. ‘Kuş uçmaz, kervan geçmez, böyle bir yerde havalimanının ne işi var' diyerek kara çaldıkları bu eser geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu hayata geçirmiştik.

Böylece havalimanımız dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girmişti. Bunu hizmete verdiğimiz dördüncü ana pistle daha da güçlendirmiş olduk. 890 milyon avro yatırım değerine sahip 2 bin 820 metre uzunluğundaki dördüncü ana pistle havalimanımızın toplam pist sayısı altıya çıktı. Bekleme sürelerini kısaltan, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayan olumsuz hava şartlarında bile iniş kalkış emniyetini üst seviyeye çıkartan yeni pistimizin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya inşallah devam edeceğiz"

Gaziler gününün idrak edildiği 19 Eylül'de şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının kamu atamalarını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Yeni görevlerine başlayan 571 kardeşimizle birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53 bin 179'a yükselttik. İstiklal ve istikbalimiz için serden geçen şehitlerimizin, birlik ve beraberliğimiz için bedel ödeyen gazilerimizin nice acıya, zorluğa göğüs geren şehit yakınlarımızın hakkını hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyiz.

Bununla birlikte devlet olarak imkanlarımız nispetinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya özellikle gayret ediyoruz. Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakmaya, hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ve attığımız adımlarla şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya inşallah devam edeceğiz. Buradan yeni atanan kardeşlerimize milletimize hizmet yolunda Cenab-ı Allah'tan başarılar temenni ediyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tahriklere kapılmayarak o vakarlarını, o metanetlerini, hepimize örnek olan o asil duruşlarını bozmayan tüm şehit ailelerimizden Allah razı olsun" açıklamasında bulundu.

"Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'nda olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur"

Birleşmiş Millet 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere 20 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sene ‘Güveni Yeniden İnşa Etmek, Dönüşümü Yönetmek' temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya-Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle Genel Kurul'a hitap edemedi. Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için BM kürsüsünde kendilerine yer bulurken, Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum."

"Hakkı haykırmaya ve hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz"

BM 81. Genel Kurul'unda sadece Türk milleti adına değil, aynı zamanda Filistinli ve Lübnanlılar adına da konuştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazzeli kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye bölgemizde terör estirenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı haykırmaya ve hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz" dedi.

Günümüzde geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye'nin var olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var. En önemlisi de bugün içeride bin yıllık kardeşlik hukukunu tekrar tesis eden, dışarıda komşularıyla tekrar kucaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Büyük düşünen, büyük adımlar atan, büyük hedefler belirleyip o hedeflere azimle ilerleyen bir devletiz. Allah'ın izniyle bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Birçok devlet ve hükümet başkanını Türkevi binamızda misafir ettik"

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin tam karşısında inşa edilen Türkevi'nin diplomasinin kalbinin attığı bir merkez haline geldiğini dile getiren Erdoğan, "Birçok devlet ve hükümet başkanını Türkevi binamızda misafir ettik. New York'ta bulunduğumuz süre zarfında toplam 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Trump'ın daveti üzerine Amerika ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katıldığı toplantıya iştirak ederek, bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik kanaatlerimizi paylaştım.

Amerikan iş çevreleriyle bir araya gelerek, ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirdik. Türk Amerikan Müslüman toplumunun yer aldığı programda farklı eyaletlerde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Amerika'daki dost ve kardeşlerimizle de hasret giderdik. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz temas, görüşme ve toplantıların ülkemiz, milletimiz ve mazlum coğrafyalar için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız"

Kabine Toplantısı'nda 17 Eylül'den beri gündemde olan fon krizini etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydeden Erdoğan, "Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.

Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan-meydan, şehir-şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz, aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz.

Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesai ile çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir"

Türkiye'nin günümüzde 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir.

Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa, Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

"86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir sebebin yabancı basın kuruluşlarına yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamayacağını ifade ederek, "Şikâyet mektuplarıyla Batılı ağababalarından yardım dilenen zihniyeti bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyorum.

Böyle bir zihniyetten ülkeye de, millete de hiçbir fayda gelmez. Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten, 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacaktır" diye konuştu.

"Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun; devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde, hukuk devleti sınırları dahilinde, maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır."