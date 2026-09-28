Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, milli maç arasını fırsat bilerek bir yandan hazırlık maçları ve antrenmanlarla 9. hafta hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan teknik direktör arayışlarını devam ettirdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda kırmızı siyahlı Vanspor’un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel oldu.

MUSTAFA GÜRSEL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Turka Esenler Erokspor’un başında görev yapan Mustafa Gürsel, Eylül ayının başında kulüple yollarını ayırmıştı.

"BAŞARILARLA DOLU BİR DÖNEM DİLİYORUZ"

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü tarafından yeni teknik direktör Mustafa Gürsel’in göreve getirildiğine ilişkin yapılan açıklamada, “Kulübümüz, deneyimli teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaşmaya varmıştır. Bilgi birikimi, saha tecrübesi ve güçlü futbol vizyonuyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Mustafa Gürsel’e “Hoş geldin” diyor; şanlı armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Van Spor, milli maç arasının ardından Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında oynayacağı karşılaşmaya yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel yönetiminde hazırlanacak.

Daha önce birçok kulüpte futbolculuk yapan Gürsel, 2008-2009 sezonunda futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Teknik adamlık kariyerine profesyonel takım antrenörü ve profesyonel teknik sorumlu olarak devam eden Gürsel, bundan sonraki süreçte Van ekibinin başarısı için görev yapacak.