Doğu Anadolu'nun önemli volkanik oluşumlarından biri olan ve Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırında bulunan Tendürek Dağı'nda yürüyen doğaseverler, bölgenin kendine özgü jeolojik yapısını yakından inceleme fırsatı buldu. Volkanik kayalar, geniş düzlükler ve sarp arazi, yürüyüşe farklı bir atmosfer kattı.

Gün boyunca doğayla iç içe vakit geçiren kulüp üyeleri, karşılaştıkları etkileyici görüntüleri fotoğraf makineleriyle kayıt altına aldı. Dağın heybetli silueti ile volkanik arazinin oluşturduğu doğal görüntüler, objektiflere yansıdı. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, düzenledikleri etkinlikle Tendürek Dağı'nın doğal ve jeolojik zenginliklerini yakından görme fırsatı bulurken, bölgenin etkileyici görüntülerini de fotoğraflarla arşivlendi.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Bugünkü etkinliğimiz Tendürek Dağı zirvesindeyiz. Birazdan bir Tendürek'e geçeceğiz. Tendürek'in kenarına aşağı ineceğiz. Gölü göreceğiz. Şimdiye kadar sivillere yasaklı bir bölgeydi. Dağcılara açıldı. Bu vesileyle biz bu fırsatı kaçırmadık.

İlk fırsatta buraya gelerek Tendürek Dağı'nın zirvesine çıktık. Şu an Büyük Tendürek Dağı'nın zirvesindeyiz. Çanağa indik. 33'lük bir ekiple gelmiştik. Biz 10 kişi aşağı indik. Diğer arkadaşlar zirvede kaldı. Çanağa indikten sonra iniş gayet kolaydı. Kum çakıl gibi akıp aşağı iniyordu. Ama çıkışımız zor olacak. Zaten kolay olsaydı herkes dağcı olurdu. Güzel bir etkinlik oldu. Lütfen doğayı koruyun" dedi.