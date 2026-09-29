29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla, Van İl Sağlık Müdürlüğü’nden önemli uyarılar geldi. Müdürlük, kalp sağlığının korunmasında sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda vatandaşlara kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yönelik tavsiyelerde bulundu. Kalp sağlığının korunmasında bireysel yaşam alışkanlıklarının önemli olduğuna dikkat çekilirken, sağlıklı yaşamın günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi çağrısı yapıldı.

KALP SAĞLIĞINDA HAREKETLİ YAŞAM ÖNEMLİ

Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde düzenli fiziksel aktivitenin önemli bir yere sahip olduğu belirtilirken, günlük yaşamda hareketliliğin artırılması önerildi. Düzenli yürüyüş, bisiklet, yüzme ve kişinin sağlık durumuna uygun egzersizlerin kalp sağlığının korunmasına katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, kalp ve damar hastalıklarından korunmak için bireylerin dikkat etmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

-Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması,

-Sağlıklı ve dengeli beslenilmesi,

-Günlük yaşamda fiziksel aktivitenin artırılması,

-İdeal vücut ağırlığının korunması,

-Kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin düzenli olarak kontrol ettirilmesi,

-Hekim önerilerine uygun tedavi ve ilaçların aksatılmadan kullanılması,

-Aile hekimine başvurularak kardiyovasküler risk değerlendirmesinin yaptırılması,

-Sağlıklı Hayat Merkezleri ziyaret edilerek sağlıklı hayat danışmanlığı alınması,

-Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya inme belirtileri geliştiğinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması.

“KALBİNİZİ KORUMAK SİZİN ELİNİZDE”

Van İl Sağlık Müdürlüğü, kalp ve damar hastalıklarının önemli bir bölümünün önlenebilir risk faktörlerinden kaynaklandığına dikkat çekti. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesiyle hem bireysel yaşam kalitesinin artırılabileceği hem de toplumdaki hastalık yükünün önemli ölçüde azaltılabileceği belirtildi.

Paylaşımın sonunda ise, “Kalbinizin ritmini kaçırmayın… Belirtileri fark edin, kalbinizi koruyun… Sağlıklı bir gelecek için bugün harekete geçin…” mesajına yer verildi.