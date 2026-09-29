TÜİK, Eylül 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artarak 101,3 oldu. Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında artarak 91,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 111,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 83 değerini aldı.

Kaynak: DHA