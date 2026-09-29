Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akköprü ve Kirman derelerinden taşınarak Park 65 çevresinde biriken atıkları temizliyor. Toplanan atıklar ekipler tarafından araçlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırılıyor.

Van Gölü kıyısı ile göle ulaşan dere yataklarında çalışmalarını sürdüren ekipler, suyun beraberinde getirdiği çöplerin biriktiği noktalarda temizlik yapıyor.

Bu kapsamda Akköprü ve Kirman derelerinden gelen plastik, poşet, ambalaj atıkları ile çeşitli evsel atıkların Park 65 çevresinde yoğunlaştığı alanlara müdahale edildi. Dere yatağı boyunca biriken çöpler toplanarak alan temizlendi.

Özellikle yağış ve su debisinin arttığı dönemlerde derelerle taşınan atıklar belirli noktalarda birikerek çevre kirliliğine neden olurken, göle ulaşma riski de oluşturuyor. Yapılan çalışmalarla bu atıklar Van Gölü’ne ulaşmadan toplanıyor.

Park 65 çevresi ile Akköprü ve Kirman dere yataklarında temizlik çalışmalarını sürdüren ekiplerin, göl kıyısı ve dere güzergâhlarında oluşan atıkları belirli aralıklarla temizlemeye devam edeceği bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü’nün ve çevresinin korunması amacıyla temizlik çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.