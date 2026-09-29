Van’da etkili olan kuvvetli rüzgar, Van Gölü’nde dalgaların oluşmasına neden oldu. Yükselen dalgalar, kıyı kesimlerinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Pilotlardan başarılı ikinci deneme

Olumsuz hava şartları, hava yolu ulaşımını da vurdu. Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen bazı uçaklar, rüzgarın şiddeti nedeniyle zorlandı. Güvenli seyrüsefer ve yolcu emniyeti kuralları gereği pilotlar ilk denemelerinde pas geçmek zorunda kaldı. Havada kısa bir tur atan ve rüzgarın durumunu yeniden değerlendiren pilotlar, ikinci denemelerinde pistle başarılı bir şekilde buluşarak sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.