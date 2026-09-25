Yüksekova Devlet Hastanesinde göreve başlayan Nöroloji Uzmanı Dr. Kadriye İrem Carus Musaoğlu, hastanede hayata geçirdiği nitelikli tanı ve tedavi süreçleriyle dikkat çekiyor. Yüksekova'nın yaşlı nüfus yoğunluğuna sahip bir bölge olmasından ötürü alzheimer tipi demans vakalarının sıkça görüldüğüne dikkat çeken Dr. Musaoğlu, başarılı yaklaşımlar sayesinde yalnızca yurt içinden değil, İran ve Irak gibi komşu ülkelerden de çok sayıda hastanın şifa aramak için hastaneye başvurduğunu belirtti.

Alzheimer hastalığının; hafıza, öğrenme, karar verme ve muhakeme gibi becerilerde günlük yaşamı olumsuz etkileyecek düzeyde gerilemeye yol açan ilerleyici nörolojik bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Dr. Musaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hastalık sık tekrarlayan konuşma ve sorular (perseverasyon), para hesabı yapmakta zorlanma, giyinme ve yemek yapma gibi temel günlük yaşam aktivitelerinde geri kalma belirtileriyle kendini gösteriyor. Tanı aşamasında bilmekle alakalı fonksiyon testleri, detaylı görüntüleme ve laboratuvar yöntemleri etkili bir şekilde kullanılıyor. Hastalar hafif, orta ve ağır olmak üzere evrelere ayrılıyor. Tedavi planlamasında hastanın eşlik eden diğer kronik rahatsızlıkları da göz önünde bulundurularak kişiye özel bir yol haritası çiziliyor. Süreçte hastaların uyku kalitesi ve günlük yaşam bağımsızlıkları önceliklendiriliyor."

Dr. Musaoğlu, alzheimer hastalığından korunmak ve beyin sağlığını dinamik tutmak için kazanılmasını önerdiğini alışkanlıkları ise şöyle sıraladı:

"Eğitim durumuna paralel olarak bolca kitap okumak, bulmaca çözmek ve güncel gelişmeleri takip etmek zihinsel zindeliği korur. Okuma yazma bilmeyen bireyler için ise sosyal hayatın içinde aktif kalmak ve bağımsızlıklarını desteklemek büyük önem taşır."

Uygulanan tedavi protokolleri ve uzman kadrosuyla Yüksekova Devlet Hastanesi, bölgesel bir sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, uluslararası alanda da örnek bir merkez haline geliyor.