Van Spor Futbol Kulübü ligin ilk 2 haftasını puansız kapattı. İkinci haftada oynanan Manisa Futbol Kulübü – Van Spor FK maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Ozan Can Kökçü de disipline sevk edildi.

Karşılaşmada Vanspor’un yeni transferi Ozan Can Kökçü, rakip futbolcuya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada hem kendisinin hem de takımının ligdeki sezonun ilk golünü kaydeden Kökçü’nün bir golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Van Spor futbolcusu Ozan Can Kökçü’nün “kural dışı hareketi” nedeniyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLDİ

TFF’den yapılan açıklamada, “Manisa Futbol Kulübü-Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 16.08.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.