Van Spor Futbol Kulübü akademi alt yapı seçmeleri heyecanı devam ediyor. İlk etaba katılan yüzlerce kişi arasında ikinci tura katılacak 166 kişi belirlendi.

Van Spor Futbol Kulübü tarafından gerçekleştirilen altyapı seçmelerinde 2008-2009 doğumlu 19 futbolcu, 2010-2011 doğumlu 33 futbolcu, 2012 doğumlu 34 futbolcu ve 2013 doğumlu 52 futbolcu ikinci etaba kaldı. Kaleci kategorisinde ise 28 sporcu başarılı olarak ikinci etap seçmelerine katılma hakkı elde etti.

ALTYAPI EÇMELERİ ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Kırmızı-siyahlı ekip, A takım yapılanmasının yanı sıra altyapıya da yatırım yaparak geleceğin Vanspor’unu oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Van Spor Futbol Kulübü Altyapılar Genel Koordinatörü Fahri Baştürk ve alanında yetkin antrenör ekibinin gözetiminde gerçekleştirilen seçmeler, Tuşba ilçesinde bulunan Sanayi Semt Sahası’nda ücretsiz olarak düzenleniyor.

“KAZANAN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDERİZ”

Van Spor Futbol Kulübü Akademisi tarafından yapılan açıklamada, “2. etap altyapı seçmelerine hak kazanan sporcularımızı tebrik ederiz. 2. etap çalışmaları Sanayi Semt Sahası’nda olacaktır.” denildi.

İkinci etap seçmelerine katılmaya hak kazanan futbolcuların listesi ise Van Spor Futbol Kulübü Akademisi’nin sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşıldı.