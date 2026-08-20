Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okulların güvenliğini artırmaya yönelik 30 bin okul bahçe görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddet olaylarının ardından gündeme gelen uygulama kapsamında illere göre kontenjan dağılımı da netleşti.

EN BÜYÜK KONTENJAN İSTANBUL'A AYRILDI

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okullarda görevlendirilmek üzere alınması planlanan 30 bin okul bahçe görevlisi için illere ayrılan kontenjanlar belli oldu.

Kontenjan dağılımında en yüksek pay İstanbul'a ayrıldı. İstanbul'da 3 bin 13 kişinin görevlendirilmesi planlanırken, İstanbul'u 1.628 kontenjanla Ankara, 1.242 kontenjanla İzmir takip etti.

Listenin üst sıralarında Konya 937, Van 812, Şanlıurfa 805, Adana 788, Diyarbakır 776, Gaziantep 775 ve Bursa 736 kontenjanla yer aldı.

Listenin en altında ise 61 görevliyle Bayburt ve 58 görevliyle Tunceli yer aldı.

Diğer illerdeki kontenjanlar ise şöyle:

“Adana 788, Adıyaman 383, Afyonkarahisar 379, Ağrı 409, Aksaray 207, Amasya 180, Ankara 1.628, Antalya 691, Ardahan 83, Artvin 83, Aydın 366, Balıkesir 374, Bartın 91, Batman 232, Bayburt 61, Bilecik 84, Bingöl 190, Bitlis 232, Bolu 124, Burdur 162, Bursa 736, Çanakkale 198, Çankırı 104, Çorum 83, Denizli 340, Diyarbakır 776, Düzce 141, Edirne 187, Elazığ 394, Erzincan 134, Erzurum 395, Eskişehir 255, Gaziantep 775, Giresun 246, Gümüşhane 125, Hakkâri 230, Hatay 553, Iğdır 165, Isparta 236, İstanbul 3.013, İzmir 1.242, Kahramanmaraş 628, Karabük 128, Karaman 108, Kars 63, Kastamonu 187, Kayseri 325, Kırıkkale 119, Kırklareli 145, Kırşehir 126, Kilis 114, Kocaeli 635, Konya 937, Kütahya 149, Malatya 419, Manisa 531, Mardin 500, Mersin 631, Muğla 368, Muş 275, Nevşehir 153, Niğde 155, Ordu 354, Osmaniye 217, Rize 182, Sakarya 411, Samsun 527, Siirt 286, Sinop 100, Sivas 341, Şanlıurfa 805, Şırnak 319, Tekirdağ 325, Tokat 336, Trabzon 315, Tunceli 58, Uşak 216, Van 812, Yalova 122, Yozgat 297 ve Zonguldak 206.”

Kontenjanların tamamının dağılımıyla birlikte toplam sayı 30 bin olarak açıklandı.

Okul bahçe görevlilerinin, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yedi basamaklı güvenlik tedbirlerinin ilk aşamalarından biri kapsamında görev yapması öngörülüyor.

BAHÇE GÖREVLİSİNİN YETKİLERİ NELER OLACAK?

Okullarda görev yapan güvenlik personelinden farklı bir görev tanımına sahip olması planlanan bahçe görevlileri, okul giriş ve çıkışlarını gözetleyecek.

Görevlilerin dedektör ve X-ray cihazlarını kullanması, riskli durumlarda teyakkuz halinde bulunması ve gerektiğinde bağlı bulundukları ilçe karakollarıyla iletişime geçerek ihbarda bulunması bekleniyor.

Bahçe görevlilerinin doğrudan müdahale yetkisi bulunmayacak. Görev kapsamında arama ve gözetleme faaliyetlerini yürütmeleri planlanıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Bahçe görevlisi olmak isteyenlerin, ikamet ettikleri mahallede bulunan okullar için başvuru yapabileceği belirtiliyor. Başka bir mahalledeki okul için başvuru yapılamayacak.

18 yaşını doldurmuş kadın ve erkek Türk vatandaşlarının başvurabileceği uygulamada adaylar için güvenlik soruşturması İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek. Başvuru yapacak kişilerde adli sicil kaydının bulunmaması şartı aranacak.

Başvuru takviminin yayımlanmasının ardından adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle İŞKUR e-Şube'ye giriş yapması gerekecek. Buradan "Toplum Yararına Programlar" menüsü ve ardından "TYP Arama" sekmesi seçilecek.

Adaylar, ikamet ettikleri ili belirleyerek yayımlanan okul bahçe görevlisi ilanlarını görüntüleyebilecek.

Şartları taşıyan adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapması beklenirken, e-Devlet ve ALO 170 kanallarının da başvuru için kullanılabileceği belirtiliyor.

GÖREV SÜRESİ VE MAAŞ BEKLENTİSİ

Okul bahçe görevlilerinin, okulların açık olduğu dönem boyunca, yaklaşık 9 ay süreyle çalıştırılması planlanıyor.

Görevlilere ödenecek ücretin ise asgari ücret seviyesinde olması bekleniyor.