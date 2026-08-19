Van Gölü'ne giren çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba yoğun bakımda

Bunlar da ilginizi çekebilir

Van’da 7 ayda 6 bin 80 konut satıldı

Van’da son 7 ayda 5 bin 685 kişi işe yerleştirildi

İhaleye ilişkin tüm detaylara ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

-İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden alınan çıktı)

İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler şöyle:

Konuya ilişkin yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Edremit ilçesi Kıyıcak Mahallesi'nde bulunan 29 adet taşınmazın, Van Büyükşehir Belediyesinin 10.08.2026 tarih ve 254 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesine ait Kıyıcak Mahallesi'ndeki 29 taşınmaz, daha önce 22 Temmuz'da yapılması planlanan ihalenin ardından yeniden satışa sunulacak.

Taşınmazların 23'ü konut alanı, 6'sı ise ticaret alanı olarak belirlenirken, satışlar kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, 29 taşınmazın satışını gerçekleştirecek.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.