Van Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, 29 taşınmazın satışını gerçekleştirecek.
Taşınmazların 23'ü konut alanı, 6'sı ise ticaret alanı olarak belirlenirken, satışlar kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.
Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesine ait Kıyıcak Mahallesi'ndeki 29 taşınmaz, daha önce 22 Temmuz'da yapılması planlanan ihalenin ardından yeniden satışa sunulacak.
Konuya ilişkin yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Edremit ilçesi Kıyıcak Mahallesi'nde bulunan 29 adet taşınmazın, Van Büyükşehir Belediyesinin 10.08.2026 tarih ve 254 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
EDREMİT'TEKİ TAŞINMAZLAR NE ZAMAN İHALEYE ÇIKACAK?
Kapalı teklif usulüyle satışı gerçekleştirilecek taşınmazların ihalesi, 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 14.00'te, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI?
İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler şöyle:
-Dilekçe (İhaleye katılım dilekçesi)
-İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden alınan çıktı)
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
-Noterden alınmış imza sirküsü
-Geçici teminat makbuzu/dekontu
-Yer görme belgesi
-Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak belge (Mevcut yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu bulunmadığı kabul edilecektir.)
İhaleye ilişkin tüm detaylara ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.