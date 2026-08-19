ÖSYM tarafından açıklanan YKS-2026 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin, önlisans ve lisans programlarında yüksek doluluk oranlarına ulaştığı bildirildi.

Tercih kılavuzunda yer alan 56 ön lisans programı için 2 bin 90 kontenjan bulunurken; okul birincileri, 34 yaş üstü kadın adaylar ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına yönelik özel kontenjanlarla birlikte toplam 2 bin 144 öğrencinin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne yerleştiği bilgisi paylaşıldı. Böylece önlisans programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı aktarıldı.

Lisans düzeyinde ise 65 programa tüm kontenjanlarla birlikte toplam 2 bin 248 öğrencinin yerleştiği ve lisans programlarında doluluk oranının da yüzde 98,83 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Eğitim Fakültesi Biyoloji, Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programları dışında, üniversitenin lisans düzeyindeki tüm fakültelerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı vurgulandı.

Üniversitenin özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan programlar hariç toplam 4 bin 310 kontenjanı bulunurken, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 4 bin 392 öğrencinin yerleştiği ifade edildi. Tüm ilave kontenjanlar da dikkate alındığında, yerleşen öğrenci sayısının toplam kontenjan sayısını aştığı görüldü. Böylece Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin genel doluluk oranı yüzde 99,40 olarak gerçekleşirken, yerleşen öğrenci sayısı bakımından kontenjanın üzerine çıkılmış oldu.

“YYÜ’NÜN TERCİH EDİLEN KURUMLAR ARASINDAKİ YERİ SAĞLAMLAŞIYOR”

Konu ile ilgili olarak Van YYÜ tarafından yapılan paylaşımda; “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 2026 YKS sonuçlarında ulaştığı yüksek doluluk oranları; nitelikli eğitim, akademik gelişim ve öğrenci odaklı anlayışının bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Güçlü akademik kadrosu, zengin araştırma altyapısı ve uygulama imkânlarıyla Van YYÜ, yalnızca bölgesinde değil, Türkiye genelinde de cazibesini her geçen gün artırıyor. Kaliteyi, akademik üretkenliği ve öğrenci başarısını merkeze alan üniversite, tercih edilen kurumlar arasındaki yerini günden güne sağlamlaştırıyor.” denildi.

ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde merkezi yerleştirme sonuçlarının yanı sıra özel yetenek sınavlarıyla öğrenci kabul eden programlarda da süreç devam ediyor.

Bu kapsamda; Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda Türk Halk Oyunları ve Geleneksel Türk Müziği bölümleri; Eğitim Fakültesi’nde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ile Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı; Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Resim, Sahne Sanatları ve Grafik Tasarımı bölümleri; Spor Bilimleri Fakültesi’nde ise Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinin özel yetenek sınav süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.

REKTÖR ŞEVLİ: “VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİNE HOŞ GELDİNİZ”

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yaptığı paylaşımla öğrencilere ‘hoş geldiniz’ dedi. Şevli; “YKS’de gösterdiğiniz emek ve azimle üniversitemize yerleşmeye hak kazanan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. 44 yıllık köklü geçmişi, güçlü akademik kadrosu ile Türkiye’nin en büyük, yeşil ve sürdürülebilir kampüslerinden biri olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi; hayallerinizi gerçeğe dönüştürme yolculuğunuzda yeni bir başlangıç olacaktır.

Araştırma odaklı nitelikli eğitimimizin yanı sıra, İnnovan Girişimcilik Merkezi’nde ilham verecek mentorluk destekleri, geniş spor alanları ve sosyal olanaklarıyla kendinizi geliştireceğiniz, yeni ufuklar keşfedeceğiniz ve güzel anılar biriktireceğiniz başarılı bir üniversite hayatı diliyorum. Bu güzel başlangıcın siz değerli öğrencilerimiz ve kıymetli aileleriniz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailemize hoş geldiniz diyorum.” diye kaydetti.