VAN’DA KONUT SATIŞI

Alıcılar; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli ve Van illerinde satışa sunulacak 235 konuta, %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek. Van’da satışa sunulacak olan konut Erciş İlçesi Tekevler Mahallesinde bulunuyor.

30 İLDE 305 İŞ YERİ SATILACAK

Ayrıca; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 305 iş yeri ise %10 peşin 96 ay, %10 peşin 120 ay ve %30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.

Van’da satışa sunulacak iş yeri ise Başkale İlçesi Yenimahalle Mahallesi’nde yer alıyor.

Açık artırma toplantısı, yarın (19 Ağustos 2026 Çarşamba günü) saat 10.30'da (1-235 Lotlar arası) ve 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.30'da (236-540 Lotlar arası) toplam 2.987.601.002 TL muhammen bedelle yapılacak. Açık artırma, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri (Anadolu Bulvarı Yenimahalle / Ankara) ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda (Halkalı / İstanbul) gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek. İnternet katılımı için kayıtlar bugün saat 10.30'da sona erdi.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.