Van’da bir otelde gerçekleştirilen genel kurul, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurula siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, sendika yöneticileri, üyeler ve delegeler katıldı.

Genel kurulda yapılan seçimde delege oylarının tamamını alan mevcut Başkan Gökhan Öznur yeniden Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şube Başkanı oldu.

ÖZNUR, “ÜYELERİMİZİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ ÖNCELİĞİMİZ”

Genel kurulda konuşan Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şube Başkanı Gökhan Öznur, 2. Olağan Genel Kurul’da sendika üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genel kurulun sendikaya, teşkilata ve sağlık ile sosyal hizmet emekçilerine hayırlı olmasını dileyen Öznur, kendilerine destek veren tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Van Şubesi olarak 32 kurumda 2 bin 818 üye ve 50’yi aşkın temsilciyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Öznur, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yetkili sendika olduklarını ifade etti. Öznur, “Öncelikli hedefimiz üyelerimizin sorunlarının çözümü, sıkıntılarının giderilmesi ve çalıştıkları kurumlarda Öz Sağlık-İş Sendikamızın büyüklüğünü, gücünü ve hakça duruşunu her daim hissetmeleri.” dedi.

Sendikanın kuruluşundan bugüne önemli bir mücadele yürüttüğünü belirten Öznur, elde edilen kazanımların kolay gerçekleşmediğini söyledi. Sendikanın bugün Türkiye’nin kendi iş kolundaki en büyük sendikası konumuna ulaştığını ifade eden Öznur, bu başarıda genel merkez yönetiminin, teşkilatın, üyelerin ve ailelerin büyük emeği olduğunu dile getirdi.

“İŞÇİLER MALİ VE SOSYAL HAKLAR ELDE ETTİ”

2025-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme sürecine de değinen Öznur, işçilerin mali ve sosyal haklarını daha iyi seviyelere taşıyacak kazanımlar elde ettiklerini belirtti. Bu başarının sendikal mücadele açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Öznur, elde edilen kazanımlarda Genel Başkanın ve teşkilatın çalışmalarının büyük rol oynadığını söyledi. Faaliyet raporunun okunmasının ardından şube başkanlığı seçimine geçildi.

Hak-İş Van İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca, İHH İnsani Yardım Vakfı Van Başkanı Abdullah Tekin ile Öz Finans-İş Sendikası Van Şube Başkanı İlyas Alpaslan da genel kurulda yaptıkları konuşmalarda güven tazeleyen Gökhan Öznur’u tebrik ederek yeni döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel kurul, yapılan konuşmalar, seçim süreci ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.