Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 40 yataklı Bağımlı Hastalar Rehabilitasyon Merkezi projesinde inşaat çalışmalarının başladığı bildirildi.
Van’da bağımlılık tedavilerinde başarı oranının artırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla yapımına başlanan merkezde çalışmalar sürüyorken, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve hizmet başkanları, yapımı devam eden merkezde incelemelerde bulundu.
Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, merkezin kente kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Van Valisi Ozan Balcı’ya teşekkür edildi.
Kaynak: Haber Merkezi