Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden almalar gerçekleşti. Kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt görevden alınırken, boşalan göreve Fatma Yiğiter Kara atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü de görevden alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol atandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, başkan yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin getirildi.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE ATAMALAR

Kararla büyükelçi atamaları da gerçekleştirildi. Buna göre Katar Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Ürdün Büyükelçiliğine Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay, Kuveyt Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Can Oğuz, Moldova Büyükelçiliğine Suriye Genel Müdür Yardımcısı Nazmiye Başaran atandı.

Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen merkeze alınırken, bu göreve Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Özdemir getirildi. Estonya Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Senem Güzel atandı.

Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alınırken, İran Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan atandı. Botsvana Büyükelçiliğine ise AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Vesime Ela Beşkardeş Karagöl getirildi.

HAZİNE VE MALİYE İLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık Adıbelli görevden alındı. Personel Genel Müdür Yardımcılığına Sabire Firdes Terzi, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin, Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Hasan Şahin atandı.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığına Mehmet Parlak, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığına İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Özdemir, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına ise Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Tekin getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Özer Dumanlı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven görevden alındı.

ÖSYM BAŞKANLIĞINA BAYRAM ALİ ERSOY

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

REKTÖRLÜKLERDE ATAMALAR

Karar kapsamında Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Balcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy ve İhsan doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Behzat Orhan Aytürk atandı.