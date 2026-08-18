Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kardiyoloji üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı görevden alınırken, yerine Fatma Yiğiter Kara atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü görevden alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol atandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığında ise Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin atandı.

Ayrıca, Katar Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ürdün Haşimi Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Ürdün Haşimi Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay, Kuveyt Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdürü Can Oğuz, Moldova Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Suriye Genel Müdür Yardımcısı Nazmiye Başaran atanırken, Cibuti Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen merkeze alındı, yerine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Özdemir atandı.

Estonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Havva Gonca Gündüz Özçeri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Senem Güzel atandı. Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alınırken, İran İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Aydın, Bostvana Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Ela Beşkardeş Karagöl atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık görevden alınırken, yerine Sabire Firdes Terzi, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Azili, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin atandı.

Gelir İdaresi Başkanlığında ise Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Hasan Şahın, Aksaray Defterdarlığına Naci Günaydın, Artvin Defterdarlığına Mustafa Aydın, Balıkesir Defterdarlığına Serkan Mehmet Ersoy, Çankırı Defterdarlığına Hasan Aydınoğlu, Hakkari Defterdarlığına Mesut Çalışır, Mardin Defterdarlığına Şahin Demirci, Muğla Defterdarlığına Sakarya Defterdarı İlhan Akçay, Sakarya Defterdarlığına Balıkesir Defterdarı Ayhan Yaman, Siirt Defterdarlığına Yusuf İpekçi, Şırnak Defterdarlığına Hasan Öztaş, Van Defterdarlığına ise Ali Gündoğdu atandı.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir atanırken, Erzincan Binali Yıldırım Üniversite Rektörlüğüne Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Emine Gümüşsoy, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanlığına Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Balcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hamza Al atandı.