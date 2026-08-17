Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Ömer Faruk Akyüz, dün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından cenazesi Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ne getirilen öğrenci için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyüz, gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Türkiye Gazetesi Van Bölge Müdürü Haşim Talay, AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan, DHA Van Bölge Müdürü Feyat Erdemir, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Aşan, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, TSYD Van Temsilcisi İkram Kali, siyasi parti, kurum ve STK temsilcileri, yerel ve ulusal medya çalışanları, İhlas Holding Van Büro çalışanları, Muş ve Bitlis'ten gazeteciler, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.