Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları sürüyor. Eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde binlerce öğrenci ve öğretmen yeniden ders başı yapmaya hazırlanıyor.

Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kala veliler, çocuklarını güvenli ve düzenli bir şekilde okula gönderebilmek için servis ücretlerinin ne kadar olacağını merak ederken, servis şoförleri ise artan maliyetler nedeniyle yeni tarifenin belirlenmesini bekliyor.

YENİ TARİFE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Van’da öğrenci servis ücretlerinin belirlenmesi için belediyeye talepte bulunduklarını belirten Van (İpekyolu ve Tuşba) 31 Nolu Umum Servis Araçları Kooperatifi Başkanı Müntaz Atacan, yeni tarifenin önümüzdeki haftalarda netleşmesini beklediklerini söyledi.

Atacan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilgili kurumlara başvuruyu yaptıklarını belirterek, “2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi servis ücretlerinin belirlenmesi için belediyeye talepte bulunduk. UKOME ve meclis toplantısını bekliyoruz. Allah nasip ederse bu ay içerisinde büyük ihtimalle talebimizi değerlendirecekler. Önümüzdeki haftadan sonra açıklanmasını bekliyoruz.” dedi.

“YÜZDE 50 ZAM TALEP EDİYORUZ”

Servis ücretlerine ilişkin talep ettikleri zam oranını da açıklayan Atacan, bölgedeki illerde uygulanan tarifeleri dikkate aldıklarını ifade etti.

Atacan, “Biz talebimizi piyasadaki ve bölgesel olarak alınan son kararlara göre verdik. İstanbul’u baz almadık. Yakın bölgemizde bulunan Trabzon, Erzurum, Malatya, Kayseri, Mersin, Adana ve Yozgat gibi illeri değerlendirdik. Şu anda yüzde 50 zam talep ediyoruz. İlk etapta talebimizi Şoförler ve Otomobilciler Odasına iletiyoruz. Orası da talebimizi belediyeye, UKOME’ye ve meclise gönderiyor. Meclis toplantısından sonra değerlendiriliyor.” ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL YÜZDE 40 ZAM YAPILMIŞTI

Van’da geçtiğimiz yıl Eylül ayında öğrenci servis ücretlerine yaklaşık yüzde 40 oranında zam yapılmıştı. Son düzenlemeyle 0-3 kilometre arasındaki servis ücreti 1.250 TL’den 1.750 TL’ye yükseltilmişti. 30 kilometreyi aşan mesafelerde ise her kilometre için 65 TL ücret uygulanmıştı.

Veliler ve servis şoförleri, UKOME ve belediye meclisinde yapılacak değerlendirmelerin ardından yeni tarifenin açıklanmasını bekliyor.