Trendyol 1. Lig’de ilk 2 hafta geride kalırken, 3. hafta heyecanı start alacak. 3. hafta, 21 Ağustos Cuma günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük A.Ş. - Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak ve 24 Ağustos Pazartesi günü Ekenler Beton Sivasspor-Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, ilk 2 haftayı puansız kapattı. Lige istediği başlangıcı yapamayan Van ekibi, 3. haftada sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

Temsilcimiz Vanspor, sahasında ağırlayacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. İzmir Altınordu Tesisleri’nde çalışmalarına başlayan Vanspor’da, yeni transfer edilen tecrübeli file bekçisi Abdulsamed Damlu da takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Teknik Direktör Murat Yıldırım öncülüğünde hazırlıklarını sürdüren Van ekibi, 3. haftada puan veya puanlar alarak kötü gidişata dur demeyi ve taraftarına moral vermeyi hedefliyor.

YENİ TRANSFERLER YAPILACAK MI?

Transfer çalışmalarını da sürdüren Van ekibinde gözler, yapılması planlanan yeni transferlere çevrildi. Yeni transferlerin yapılıp yapılmayacağı Vanlı sporseverler ve kamuoyunda merak konusu oldu. Yaz dönemi transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kaldı. Transfer döneminin bitiş tarihi 4 Eylül olarak belirlenirken, bu konuda kulüpten de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Van Spor Futbol Kulübü-İstanbulspor A.Ş. karşılaşması, 23 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da Manisa Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak.

Taraftarların merakla beklediği bilet satış tarihi ve fiyatları ile Manisa’ya gidemeyecek taraftarların karşılaşmayı hangi kanaldan canlı izleyebileceği ise ilerleyen günlerde belli olacak.