Trendyol 1. Lig’de 3. hafta heyecanı yaşanacak. Ligin ilk haftasında Kayserispor’a, ikinci haftasında ise Manisa Futbol Kulübü’ne mağlup olan temsilcimiz Van Spor FK, bu hafta İstanbulspor A.Ş.’yi sahasında konuk edecek. Kırmızı-siyahlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

HAKEMLER AÇIKLANDI

Pazar günü (23 Ağustos) oynanacak Van Spor Futbol Kulübü-İstanbulspor A.Ş. karşılaşmasını yönetecek hakemler açıklandı.

Mücadelede Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Çelik’in yardımcılıklarını Onur Gülter ve Harun Terin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammed Taha Onat olacak.

KARŞILAŞMA PAZAR GÜNÜ SAAT 21.30’DA

Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma Pazar günü saat 21.30’da başlayacak.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak ilk 2 haftada yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor.