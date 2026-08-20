1958 yılında hizmete giren Van Şehir Stadı, ilk yapıldığında 2 bin kişilik olarak inşa edildi. Daha sonraki yıllarda kapasitesi artırılarak 5 bin 880 kişilik hale getirilen stat, yaklaşık 70 yıllık geçmişinde Van’ın spor hayatının en önemli merkezlerinden biri oldu.

Kentte çok sayıda resmi ve özel müsabakaya ev sahipliği yapan statta, Vanspor’un yanı sıra Türkiye’nin önemli futbol kulüpleri de Vanlı futbolseverlerle buluştu.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi köklü kulüplerin ağırlandığı stat, yıllar boyunca çok sayıda önemli futbolcunun da Van’da sahaya çıktığı tarihi karşılaşmalara tanıklık etti.

2011 Van Depremi’nde ağır hasar gören stat, 2018 yılında gerçekleştirilen güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden hizmet verdi. Yaklaşık 70 yıllık geçmişi bulunan stat, uzun yıllar kentin spor yükünü taşımasının ardından kullanım ömrünü tamamladı.

2026 yılı itibarıyla yıkım süreci başlayan Van Şehir Stadı’nın yerine, kentin sosyal, sportif ve kültürel hayatına önemli katkı sağlayacak modern bir yaşam kompleksi inşa edilecek.

Van Şehir Stadı’nda incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, stadın geçmişten bugüne kent için taşıdığı öneme dikkat çekerek, yeni projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BU STATTA NİCE TÖRENLER, NİCE ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

1958 yılında kullanılmaya başlanan Van Şehir Stadı’nın yaklaşık 70 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları söyledi:

“İlk yapıldığında 2 bin kişilik olarak inşa edilmiş, daha sonra büyütülerek 5 bin 880 kişilik kapasiteye ulaştırılmış. 2011 yılında depremde ağır hasar almış, 2018 yılında güçlendirme çalışmaları yapılmış. Nihayetinde ömrünü tamamlayan bu tarihi stat, birçok müsabakaya, ünlü takımlara ve önemli futbolculara ev sahipliği yaptı. Nice törenler, nice etkinlikler bu statta gerçekleştirildi. Maneviyatıyla, geçmişteki başarılarıyla ve yaşattığı anılarıyla Van Şehir Stadı’nın bir hikayesi var.”

“VAN’IN YÜKÜNÜ TAŞIYAN STADIMIZI YENİ BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Stadın yıkım kararıyla birlikte yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

“Bugün itibarıyla yıkım kararı alınan ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu yana Van’ın yükünü taşıyan şehir stadımızı, şimdi Türkiye Yüzyılı projesine ve vizyonuna yakışır modern bir yaşam kompleksine dönüştürüyoruz. İçerisinde 15 bin kişilik oturma kapasitesi ve 20 bin kişilik toplam kapasiteye sahip modern bir spor alanı olacak. Salon sporlarının ve çeşitli müsabakaların yapılabileceği alanların yanı sıra bin 500 araçlık otoparkı da bulunacak. Giriş bölümünde alışveriş mekanları, kafeler ve mağazalar yer alacak. Günün 24 saati canlı ve hareketli bir yaşam alanı oluşturacağız.”

“İKİ YIL İÇERİSİNDE ŞEHRİMİZE KAZANDIRACAĞIZ”

Türkmenoğlu, projenin yaklaşık iki yıl içerisinde Van’a kazandırılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, “Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bu modern yaşam kompleksini Van’ımıza kazandıracağız. İlimizde sportif altyapının geliştirilmesi için çalışmalarımız ve yatırımlarımız devam edecek. Şimdiden ilimize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.