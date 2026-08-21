Uzun süredir Süper Lig ekibi Alanyaspor ile adı anılan Cedric, transfer anlaşmasını tamamlayarak Vanspor’dan ayrıldı.

2025 yılının ağustos ayında Vanspor’a transfer olan Cedric, geçtiğimiz sezon attığı gollerle dikkat çekti.

Vanspor formasıyla 38 lig maçına çıkan futbolcu, 15 gole imza attı. Cedric, bu karşılaşmalarda 7 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Tecrübeli futbolcu ayrıca İstanbulspor karşılaşmasında 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Cedric, Vanspor’un 2026-2027 sezonunda oynadığı ilk iki karşılaşmada da maç kadrosunda yer almadı. Sezonun ilk haftasında Kayserispor’a karşı oynanan karşılaşmada ve ikinci haftada Manisa Futbol Kulübü ile oynanan maçta kadroya alınmayan Cedric’in transfer süreci bu dönemde gündeme geldi.

VANSPOR’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Van Spor Futbol Kulübü, Ivan Cedric’in Alanyaspor’a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ivan Cedric’in Alanyaspor’a transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Formamızı giydiği süre boyunca kulübümüze verdiği emek, gösterdiği mücadele ve katkıları için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Ivan Cedric.” ifadelerine yer verildi.