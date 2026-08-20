Van’da bu yıl 15’incisi düzenlenecek Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı için hazırlıklar sürüyor. 19-21 Kasım 2026 tarihlerinde Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek organizasyonda, yurt içinden ve yurt dışından turizm sektörünün farklı temsilcileri yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek fuar; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle, İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilecek.

Fuarda Türkiye’nin farklı illerinden gelecek turizm firmaları, seyahat acenteleri, oteller ve sektör temsilcileri bir araya gelecek. Organizasyonda ayrıca yurt dışından gelecek sektör temsilcilerinin de yer alması planlanıyor.

Fuara başta İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan olmak üzere bölge ülkelerinden turizm profesyonellerinin katılması bekleniyor. Türkiye’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sektör temsilcileri de fuarda yer alacak.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 14. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na 15 il ve 3 ülkeden yaklaşık 180 yerli ve yabancı firma katılmıştı. Fuarı 25 bin 642 yerli ve yaklaşık 2 bin yabancı profesyonel ziyaret etmişti. Bu yılki fuarda ise 40 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

19-21 Kasım tarihlerinde Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda, turizm sektöründen katılımcıların bir araya gelmesi planlanıyor.