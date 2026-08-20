Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesinde Öğretim Üyesi ve Doğa Gözcüleri Derneği Başkanı Mustafa Akkuş, Van Gölü’ndeki yüzey sıcaklığına ilişkin yaptığı paylaşımda; “Van Gölü 2026 yılının en sıcak günlerini yaşıyor” dedi.

Akkuş, Van Gölü yüzey sıcaklığının Gevaş ve Edremit açıklarında 25 dereceye yaklaştığını, Erciş Körfezi ile Adilcevaz açıklarında ise 22–23°C arasında değiştiğini kaydetti.

Van Gölü’nün sadece su kaynağı değil; yüksek ısıl kapasitesiyle çevresindeki iklimi de düzenleyen devasa bir doğal ısı rezervuarı olduğuna vurgu yapan Akkuş, paylaşımında şöyle dedi; “Göl yüzey sıcaklığı Gevaş ve Edremit açıklarında 25°C’ye yaklaşırken, Erciş Körfezi ve Adilcevaz açıklarında 22–23°C arasında değişiyor. Bu fark, Van Gölü’nün devasa yüzey alanına rağmen her noktasının aynı şekilde ısınmadığını gösteriyor.

Rüzgâr, su hareketleri, kıyı morfolojisi ve göle giren akarsular sıcaklığın mekânsal dağılımını etkiliyor. Van Gölü sadece su kaynağı değil; yüksek ısıl kapasitesiyle çevresindeki iklimi de düzenleyen devasa bir doğal ısı rezervuarı. Bu değişimi izlemek, ekosistemin geleceğini anlamak için artık her zamankinden daha önemli.”