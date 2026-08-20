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• Selimbey, Eminpaşa, Halilağa, Hatuniye, İskele, Buzhane, Süphan ve Şabaniye Mahallesi ve bağlı sokaklarda 21.08.2026 Tarihi 11:00-13:00 Saatleri Arasında Teiaş bakım çalışması faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

TEİAŞ bakım çalışması nedeniyle de Kalecik Toki, Bostaniçi, Kıratlı, Akköprü, Şafak, Şemsibey, Seyitfehim Arvasi, Karpuzalan Mahalleleri ve bağlı sokaklarda 21.08.2026 Tarihi 15:30-17:30 Saatleri Arasında Teiaş Bakım Çalışması Faaliyeti Nedeniyle Planlı çalışma yapılacak.

Van İli Erciş İlçesi Salmanağa, Keklikova, Ergücü, Deliçay, Hocaali, Aşagıçökek, Yukarı Çökek, Pay, Kızılören, Tırmıklı, Çakılmezrası, İmamabdal, Yankıtepe, Morgedik, Sarıkök, Alaçayır, Tekler, Çetintaş, Yoldere, Akbaş, Gültepe, Bozkaya, Uncular, Dövenci, Gümüşoluk ve Tepecik Mahallelerinde 21.08.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Van İli Edremit İlçesi Doğanlar, Ayazpınar Mahalleri ve bağlı sokaklarda 21.08.2026 tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Bardakçı Mahallesi, Üniversite ve Teknokent’te 21.08.2026 Tarihi 09:00-11:00 saatleri arasında TEİAŞ bakım çalışması faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Van İli İpekyolu İlçesi Şerefiye, Serhat, Karşıyaka, Valimithat Bey, Akköprü, Bostaniçi, Yeni, Gündoğdu ve Kevenli Mahallesi ve bağlı sokaklarda 21.08.2026 Tarihi 13:30-15:30 saatleri arasında TEİAŞ bakım çalışması faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Van İli Tuşba İlçesi Güveçli, Şekerbulak, Karaağaç, Molakasım, Esenpınar, Yaylıyaka, Dağönü, Tabanlı, Tevekli, Yalınağaç, Bağdaşan, Ermişler, Canik, Göllü, Çzyurt, Pirgarip, Sağlamtaş, Çolpan, Ayanıs, Derebey, Alaköy, Yücelen, Ağartı, Akçift, Çakırbey, Değirmenözü, Derebey, Döşeme, Eğlence, Halkalı, Kumluca, Meydançık, Şahgeldi, Yeşilsu ve Yumrutepe Mahallesi ve bağlı sokaklarda 21.08.2026 tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Çalışmalardan kaynaklı kesintilerden etkilenecek mahalleler şu şekilde;

Van’da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. Yarın (21 Ağustos Cuma) yapılacağı belirtilen bakım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede kesinti yaşanacağı bildirildi.

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