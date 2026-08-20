İl Sağlık Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelinerek merkezde vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi.

Programda Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bulunan sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, gebe bilgilendirme sınıfı, KETEM, sigara bırakma polikliniği, gebe okulu ve bulaşıcı hastalıklar gibi farklı birimlerin çalışmaları tanıtıldı.

ZÜBEYDE KUL, “HASTALANMADAN SAĞLIĞA YATIRIM YAPMALIYIZ”

Programda konuşan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Kul, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Kul, “Bugün burada Van'ımızın güzide basın mensuplarına sağlıklı kahvaltı ve Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtımı etkinliği yaptık. Etkinliğimizde Sağlıklı Hayat Merkezimizi birlikte gezdik.” dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezi’nde farklı alanlarda vatandaşlara hizmet verildiğini ifade eden Müdür Kul, sosyal çalışmacıların dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Kul, psikologların ise 14 yaş üzerindeki vatandaşlara stres, sıkıntı ve günlük yaşamda karşılaşılan sorunlarla ilgili destek sunduğunu söyledi.

DİYETİSYEN VE FİZYOTERAPİ HİZMETLERİ

Diyetisyenlerin yalnızca kilo almak veya kilo vermek isteyen vatandaşlara değil, herhangi bir rahatsızlığı nedeniyle özel beslenme programına ihtiyaç duyan kişilere de hizmet verdiğini belirten İlçe Sağlık Müdürü Kul, “Diyetisyenlerimiz de yine kilo almak isteyen, zayıflamak isteyen ya da herhangi bir rahatsızlığı olup özel diyet kullanması gereken vatandaşlarımıza hizmet vermekte.” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin temel amacının vatandaşların hastalanmadan önce sağlıklarını korumak olduğunu vurgulayan Kul, “Zaten Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin amacı da o. Hastalanmadan sağlığa yatırım yap.” ifadelerini kullandı.

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFINDA ANNE ADAYLARINA DESTEK

Sağlıklı Hayat Merkezi’nde gebe bilgilendirme sınıfının da bulunduğunu ifade eden Müdür Kul, “Gebelerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Burada gebe okullarımıza davet ediyoruz ve aile ortamında onlar için özel bir oda oluşturduk. Kendilerini evlerinde hissetmeleri açısından aile ortamında hizmet veriyoruz.” dedi.

“KETEM’DE KANSER TARAMALARI YAPIYORUZ”

Kul, konuşmasının devamında, “Merkez bünyesinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) de hizmet veriliyor. 30-69 yaş arası kadınlarımıza rahim ağzı kanseri taraması, 40-69 yaş arası kadınlarımıza meme kanseri taraması ve 50-70 yaş arası kadın ve erkek vatandaşlarımıza da kolon kanseri taraması yapıyoruz.” dedi.

VATANDAŞLAR MERKEZE NASIL BAŞVURABİLİR?

Sağlıklı Hayat Merkezi’nden yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru yöntemleri hakkında da bilgi veren Müdür Kul sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; “Buraya aile hekimleri vasıtasıyla ve MHRS'den randevu alarak, 182'den randevu alarak ya da direkt gelerek başvurabilirler.”

“YILDA YAKLAŞIK 100 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYORUZ”

İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yıllık hizmet kapasitesi hakkında da bilgi veren İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Kul, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Sağlıklı Hayat Merkezimizde yaklaşık olarak her yıl 100.000 vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı hayat merkezlerimize davet ediyoruz.”

MERKEZDE BİRÇOK ALANDA HİZMET SUNULUYOR

Program kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görev yapan psikolog Mehmet Akif Çoban, diyetisyen Ebru Elbiz Seyhan, fizyoterapist Taner İlhan, sosyal hizmet uzmanı Dilan Kıyak, hemşire Buket Demircan, Dr. Elif Değirmenci, Dr. Enes Vural ve Dr. Merve Kevser Camlı tarafından sigara bırakma, gebe okulu, aşılama ve sağlıklı beslenme gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Programa Van İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Tosun, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Kul, Sağlıklı Hayat Merkezi doktorları ve personelleri katıldı.

Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.