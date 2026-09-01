Profesyonel sporculuğunun yanı sıra arıcılıkla da uğraşan Eser, zorlu arazi şartlarında 440 arı kovanının bakımını tek başına yapıyor. Arıcılığın büyük emek ve sabır gerektirdiğini belirten Eser, yaptığı işin zorluklarını "Hayatım survivor kadar zor" sözleriyle ifade etti.

"Türkiye’de birinciliğe adayım"

Ürettiği balların analizlerini yaptırdığını belirten Alim Eser, elde edilen sonuçların balının kalitesini ortaya koyduğunu ve ürettiği organik balların Türkiye bal sektöründe birinciliğe aday olduğunu söyledi. Piyasada çok sayıda sahte ve şeker katkılı bal bulunduğunu ifade eden Eser, tüketicilere bal alırken güvendikleri ve üretimini bildikleri arıcılardan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

"Arılara şeker verilmesi yasaklansın"

Tarım ve Orman Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Eser, arıcılıkta arılara şeker verilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini savundu. Eser, "Arıcılığını doğru yapan, alın teri döken üreticiler olarak emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bal üretiminde doğal ve organik üretimin desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Balı farklı ürünlerde kullanıyor

Bir sporcu olarak doğal ve organik beslenmeye önem verdiğini belirten Eser, ürettiği kırmızı ve açık renkli balların yalnızca kahvaltıda değil, sütlaç, hoşaf ve aşure gibi farklı yiyeceklerde de kullanılabileceğini söyledi. "Şekere hayır" mesajı veren Eser son olarak, "İşini hakkıyla yapan, alın teri döken herkese selam ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.