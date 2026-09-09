Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hakkari merkez ile ilçelerde çok sayıda polis ekibinin katılımıyla eş zamanlı huzur uygulaması yapıldı. Vatandaşların güven içerisinde günlük yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak, meydana gelebilecek asayiş olaylarını önlemek ve suç unsurlarının tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamada ekipler, kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Yoğunluğun bulunduğu cadde ve sokaklar ile kamuya açık alanlarda yapılan kontrollerde şüpheli durumlara karşı gerekli incelemeler gerçekleştirildi. Polis ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde güvenlik tedbirlerini de artırdı.

Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama ile polis ekiplerinin sahadaki görünürlüğünün artırılması ve muhtemel suçların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamalarını sürdüreceği bildirildi.