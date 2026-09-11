Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Bakanlık belgeli tesislerin oda ve yatak sayılarına ilişkin illere göre dağılımı gösteren Ağustos 2026 verilerini açıkladı. Türkiye genelinde Ağustos ayı itibarıyla 8 bin 768 işletme belgeli, 455 yatırım belgeli ve 12 bin 385 basit konaklama işletme belgeli olmak üzere toplam 21 bin 608 konaklama tesisi bulunuyor.

Açıklanan verilere göre Van’da 71 işletme belgeli konaklama tesisi bulunurken bu tesislerde toplam 2 bin 779 oda ve 5 bin 784 yatak kapasitesi yer alıyor. Van’da yatırım belgeli tesis sayısı 8 olurken, bu tesislerin oda sayısı 452, yatak sayısı ise bin 10 olarak kaydedildi.

Van’da basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı ise 36 olarak açıklandı. Bu tesislerde toplam bin 167 oda ve 2 bin 334 yatak bulunuyor. Üç belge türündeki tesislerin toplamına göre Van’da 115 konaklama tesisi, 4 bin 398 oda ve 9 bin 128 yatak kapasitesi bulunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller arasında toplam konaklama tesisi sayısında Van ilk sırada yer alırken, Kars 102 tesisle ikinci, Erzurum 88 tesisle üçüncü sırada bulunuyor. Ağrı 81 tesisle dördüncü, Elazığ 55 tesisle beşinci, Muş 53 tesisle altıncı, Erzincan 50 tesisle yedinci sırada yer alıyor.

Van, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 il arasında toplam tesis sayısının yanı sıra oda ve yatak kapasitesinde de ilk sırada bulunuyor. Bölgesel sıralamada yalnızca işletme belgeli tesisler dikkate alındığında ise Kars 74 tesisle ilk sırada, Van 71 tesisle ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye genelindeki sıralamada Van, toplam tesis sayısında 81 il arasında 30. sırada bulunurken, işletme belgeli tesis sayısında 20. sırada yer buldu. Van'ın toplam yatak kapasitesi sıralamasındaki yeri ise 26. sıra olarak kaydedildi.