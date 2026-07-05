TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça, hep beraber kardeşlikle kalplerimiz yoruldukça, Allah'ın izniyle bir daha inanıyorum ki bu memleketin hiçbir yerinde hiçbir evladı terörle karşılaşmayacak, hiçbir insanımız terörün mağduru asla olmayacak" dedi.

Cudi Dağı Sefine bölgesinde, 1984 yılında bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle kesintiye uğrayan ve 2021 yılında yeniden düzenlenmeye başlanan Hz. Nuh'u anma töreni, bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi. Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi tarafından düzenlenen programa; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile eşi Sevgi Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti milletvekilleri Arslan Tatar, Cüneyt Yüksel, Hasan Turan, Yıldız Konal Süslü, Kayhan Türkmenoğlu, Mervan Gül, Ferhat Nasıroğlu, Faruk Kılıç, Zeki Korkutata, Suna Kepolu Ataman, Veysal Tipioğlu, Erkan Akçay, Erol Keleş ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Vakıf Başkanı Prof. Dr. Hasan Topaloğlu katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, beraberindekilerle 'Hz. Nuh'un gemisi'nin indiği yer' olarak rivayet edilen tarihi taş kalıntıları arasındaki Sefine adı verilen alanda öğle namazı kılıp, yapımı süren Hz. Nuh Camisi'nin inşaatına temsili olarak taş bıraktı. Kılınan öğle namazının ardından Kurtulmuş, beraberindekilerle yürüyerek törenin yapıldığı alana geldi.

'ORADA ADEM'İN BÜTÜN SOYUYLA KARŞILACAĞIZ'

Törende konuşan Kurtulmuş, Hazreti Nuh'un gemisine binenlerin sadece tufandan değil, aynı zamanda Rabb'e karşı isyandan da kurtulmuş olan insanlar olduğunu belirerek, "Hazreti Nuh'un gemisinde, Hazreti Nuh'un bize öğrettiklerinin, o kıssanın içerisinde öğrettiklerini anlayarak, özümseyerek ve o yolda ilerleyerek Allah'ın izniyle her türlü zorluklardan, her türlü meşakkatten uzaklaşacağız. Biz Hazreti Nuh'u görmedik. Biz Hazreti Musa'yı da görmedik. Biz Hazreti İsa'yı da ve ekmelü't tahiyyat olan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı da görmedik. Biz onların getirdiği risalete onları görmeden inandık. Bizim inancımızın, ahir zaman ümmetinin inancının en önemli gücü buradadır. Biz peygamberlerin hepsine az evvel de ifade edildiği gibi eksiksiz bir şekilde getirdikleri bütün güzelliklere, bütün iyiliklere, bütün insanoğluna dönük muştularının hepsine inandık, iman ettik. Bundan dolayı ahir zaman ümmeti olarak inşallah öte tarafta bütün ümmetler içerisinde seçilecek bir ümmet olarak inşallah orada Adem'in bütün soyuyla karşılaşacağız. Ne mutlu sizlere ki Hazreti Nuh'un ayak izlerinin olduğu, onun Rabb'ine yakardığı bir beldede onun izini sürerek, onun getirdiği inanca sahip olarak yaşıyorsunuz. Allah bu topraklarda kıyamete kadar Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın izinden yürüyen nice insanların gelmesini ve burada yaşamalarını nasip etsin" dedi.

'ALLAH'IN İPİNE SIMSIKI SARILACAĞIZ'

Kurtulmuş, "Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim’de diyor ki; 'Ey inananlar. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Topluca sımsıkı sarılın. Ayrılmayın, bölünmeyin, parçalanmayın. Hep beraber Allah'ın kulları olarak Allah'ın ipine sarılın.' Allah'ın ipine sarılmak hiç şüphesiz mecazi bir anlamdır. Hakk'a sarılmak demektir. Hakikate sarılmak demektir. İnsafa, vicdana, adalete, merhamete, insanlığa sarılmak demektir. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak demek, yanındaki kardeşini etnik kökeni ne olursa olsun, ailesi, soyu sopu ne olursa olsun, anasının dili ne olursa olsun, Allah'ın kulu ve Müslüman kardeşi olarak kabul etmektir. Onun için her bir Müslüman kardeşini en az kendisi kadar aziz olarak bilmektir. Allah'ın ipine hep beraber sımsıkı sarılacağız, kardeşliğe sarılacağız, birliğe, beraberliğe sarılacağız. Çünkü bu ülkede yaşayan milletimizin 86 milyon tamamının birbirinden ayrısı gayrısı yoktur. Geçmişimiz birdir, geleceğimiz birdir, kaderimiz birdir, bugünümüz de birdir. Bizi bizden ayıracak hiçbir şey yoktur. Bizim örfümüz birdir, adetimiz birdir. Kullandığımız kelimeler birdir. Cümlelerimiz birdir. Yasımız birdir. Düğünümüz, halayımız birdir. Bu kadar çok birliğin içerisinde, vahdetle, birlik içerisinde, Allah'ın ipine, kardeşliğe sarılarak çok daha güçlü olacağız inşallah" diye konuştu.

'KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ SÖYLEYECEĞİZ'

Geçen yıl yine Şırnak'ta olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Gabar Dağı'nda petrolün çıkartıldığı o güzel törene 40 yakın milletvekili arkadaşımızla katıldık. Çok şükür bugün 80 bin varil seviyesini aşmış bir petrol üretimiyle Şırnak Gabar şenlenmiş oldu. O dağlarda bir zamanlar bırakın petrol çıkarmayı, insanların piknik yapması, yürümesi, oradan geçmesi bile mümkün değildi. Çok şükür bugün buradayız. Şehri Nuh'ta, Nuh Aleyhisselam'ın manevi gölgesinde inşallah fevkalade güzel bir törenle andığımız Nuh Aleyhisselam'ı anma törenlerinde buradaydık. Herhalde binlerce, belki on binlerle ifade edilecek kardeşimiz bu törenlere katıldı. Allah ömür ve imkan verirse şu yukarıda temellerini gördüğünüz, direklerini gördüğünüz cami inşallah önümüzdeki sene burada kutlayacağımız törenlerle açılacak. Orada da Fatiha'larla namazlarımızı kılacak, dualarımızı edeceğiz. Bir şey daha söylemek istiyorum; Allah ömür verirse önümüzdeki sene burada yapacağımız törenleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam himayesine alarak, bundan sonraki yıllarda da geleneksel olarak devam etmesini sağlayacağız. Artık bu topraklarda şarkılarımızda analarımızın ağlamaları, gözyaşlarıyla iniltileri, türkülerimize, ağıtlarımıza karışmayacak. Bu dağlarda, bu ovalarda, bu şehirlerde, Türkiye'nin her bir karışında sadece ve sadece kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Halaylar çekeceğiz, birliğimizi ifade edeceğiz, dirliğimizi ifade edeceğiz. Şimdi bir zamanlar buralara insanların giremediği, maalesef annelerin gözleri yaşlı bir şekilde evlatlarının akıbetini aradığı dağlar artık barışın, kardeşliğin, insanlığın, huzurun ve hep birlikte, birlikte inşa edeceğimiz geleceğin inşa edildiği topraklar olacak" dedi.

'ARTIK BU İŞ TAMAMEN GERİDE KALACAK'

Kurtulmuş, "Geçtiğimiz yaz yine hep beraber takip ettiniz. Bu meselenin ortadan kaldırılması, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasinin bütün imkanlarıyla tesis edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fevkalade önemli bir çalışmayı yaz ayları boyunca zor ama başarılı bir müzakere sürecini gerçekleştirmiş olduk. Bütün siyasi partiler hemen hemen bir araya geldiler. Komisyonda 50 üyemizin tamamı Türkiye'nin her yerinden, sizden Şırnak'tan da gelenler oldu. Onların da görüşlerini dinledik. Uzun süren, ihtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. O raporda bütün partilerin ittifakıyla bir yol haritası ortaya konulmuş oldu. Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, tasfiyesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak" diye konuştu.

'ARTIK KÜRT AHMETLE, TÜRK MEHMET YAN YANA'

Türkiye'de birlik ve beraberliğin hakim olacağını ifade eden Kurtulmuş, "Allah'tan reva mıdır? Şu güzelim memleketin 1983 başlangıcı. O zamandan bu yana on binlerce insan öldü. Binlerce vatan evladımız şehit oldu. Bu memlekette eline başkalarının ürettiği silahlar ve bombalar tutuşturulan insanlar maalesef gencecik yaşta dağlara salındı. Dağlarda birçoğu öldü. Kürdün de Rabb'i bir, Türk'ün de Rabb'i bir. Kürdü ve Türkü ayırt eden hiçbir kültürel ve inanç özelliği yok. Şimdi artık bizim Kürt Ahmet'le Türk Mehmet yan yana, aynı okulun sınıfında olacak, aynı fabrikada çalışacak, aynı ülkenin evladı olacak. Hep beraber daha ileriyi hazırlamak için mücadele edecek. Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça, hep beraber kardeşlikle kalplerimiz yoruldukça, Allah'ın izniyle bir daha inanıyorum ki bu memleketin hiçbir yerinde hiçbir evladı terörle karşılaşmayacak, hiçbir insanımız terörün mağduru asla olmayacak" dedi. Konuşmasının ardından Kurtulmuş ve beraberindekiler, barış güvercini uçurdu ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş öncülüğünde dualar okundu.